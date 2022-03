Mumraj pod lanovkou je pro osmasedmdesátiletého Vlastimila něco naprosto přirozeného. Na Klínech bydlí už padesát let a právě teď kráčí do kopce s běžkami v ruce. Míří výš, až k bývalé klínské škole, kde je teď penzion a víc sněhu na cestách. U chat za penzionem totiž začíná oblíbený běžkařský okruh kolem Mračného vrchu. „Stopa je tam hezká, před pár dny ji upravili,“ říká senior. Letošní zima se mu líbí, ale podle svých slov už nejezdí tolik na běžkách jako dřív. „Teď dělám kratší trati, ale loni jsem během zimy zvládl ještě 956 kilometrů. Do tisícovky mi scházelo čtyřicet čtyři,“ svěřuje se, když míjí sněhové dělo u hlavní klínské sjezdovky. Dodává, že běžkuje každý den, nejenom o víkendu. Ven nejde jen když hodně prší nebo když fouká silný vítr, který shazuje na cesty stromy. Některé pahýly jsou po vichřici v lese dosud vidět. Vlastimil to bere jako součást života v horách, na které si zvykl. Prostředí by neměnil. A je rád, že klínský sportovní areál žije a rozvíjí se. „Je to veselejší, než když tady nebylo nic,“ míní.

Mezi lyžaři na klínské sjezdovce jezdil v sobotu 5. března se svými dětmi i čtyřicetiletý Jan Kapec, Slovák pracující a bydlící v Praze, který v krušnohorském středisku na Mostecku už jednou byl. „Z Prahy to sem není až tak daleko, zabere to nějakou hodinku a něco,“ vysvětlil. Klíny jsou podle něj ideální hlavně pro začínající lyžaře, a proto přijel s dětmi, které se v areálu cítí v pohodě. Návštěvník také ocenil, že lyžařské středisko je menší a nejsou v něm takové davy jako jinde. Na Slovensku kdysi jezdil například na Poľaně nebo v Jasné v Nízkých Tatrách. Do severočeských Klínů se chce ještě vrátit.

V krušnohorském středisku se konají i různé doprovodné akce. O tomto víkendu stál u sjezdovky stánek společnosti Eko-Kom, která v České republice provozuje systém sběru a recyklace obalových odpadů. „Snažíme se lidi motivovat, aby třídili odpad,“ řekl student ekonomie Jan Florčík, který s kolegyní celý den radil návštěvníkům, jak správně doma zacházet se smetím. Děti u stánku soutěžily v chůzi na dřevěných lyžích a ve střelbě na hokejovou branku a za odměnu dostávaly drobné dárky.

Na Klínech se lyžuje také večer. O víkendu byla mimo provoz Zipline, což je lanový skluz v závěsu na kladce s elektromotorem přes Šumné údolí ve výšce až 150 metrů nad zemí rychlostí až 75 km/hod. Adrenalinová dráha dlouhá přes dva kilometry slouží veřejnosti hlavně během letní sezony, kdy funguje i bobová dráha.