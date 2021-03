71letá Alena bydlí v paneláku v Mostě. O prvním lockdownovém víkendu, kdy ponurou mlhu konečně nahradila modrá obloha, nechtěla zůstat doma. Jenže kam jet, když každý výletník musí zůstat na katastru své obce? Pro Alenu byla volba jasná – jezero Most. Přesto jsou s manželem opatrní.

„Báli jsme se davů, protože před dvěma týdny tu bylo narváno,“ říká Alena, když o francouzských holích a v respirátoru vystoupí u jezera z auta. Parkoviště je v poledne už skoro obsazené a v okolí jsou desítky lidí, většina v rozestupech a bez ochrany dýchacích cest. „Snažíme se to nějak zvládnout,“ pokrčí rameny seniorka.

Je ráda, že může alespoň k jezeru. Kdysi bydlela v litvínovském Janově, kde měla výhled na Dřínovské jezero. „To mostecké tenhle kraj určitě pozvedlo. Sice nemá kolem sebe chatičky a lesy jako Dřínov, ale možná to tu jednou nebude tak holé,“ uvažuje Alena a jde opatrně k pláži kolem zavřeného dětského hřiště. U neoploceného jezera s okružní cestou dlouhou skoro 9 kilometrů jsou chodci, cyklisté, bruslaři i děti na koloběžkách. Ve vodě jsou otužilci.

„Nikam jinam jsme jet neplánovali. Voda je tu úžasná, čistá a má kolem dvou, tří stupňů. Navíc to sluníčko je báječné. Když vylezete z vody, máte hned teplé ruce,“ svěřuje se mokrý mladý muž na molu. Přiznává, že není Mostečan a bydlí v nedaleké vesnici. „V Mostě mám firmu a k jezeru jsem zajel po práci,“ vysvětluje a dodává, že to samé by řekl policejní kontrole. Omezení pohybu prý respektuje a lockdown se dá snést.

„Vždycky najdeme nějaký prostor pro relaxaci i v těchto v podmínkách. Snažíme se dodržovat opatření, protože situace je vážná. Tady posilujeme imunitu,“ upozorňuje žena, která se k jezeru chodí otužovat od podzimu a po vykoupání si nasazuje chirurgickou roušku.

Smůlu mají obyvatelé okolních obcí a hlavně Litvínované, kteří k jezeru Most nemůžou, protože obří areál leží celý na katastru města Most. Přitom od severního břehu je to k území Litvínova pouhých tři sta metrů. Litvínované navíc nemůžou ani do malé obce Klíny, kterou mají za humny a která je v okresu Most nejoblíbenějším rekreačním střediskem v Krušných horách.

Tak to vypadalo 6. března na Klínech

Na rozdíl od jezera Most Sportovní areál Klíny nad Litvínovem zeje prázdnotou. Na katastru, kde mají trvalý pobyt jen dvě stovky lidí, jsou zvyklí na davy turistů ze všech koutů ČR, ale v sobotu není v lyžařském středisku ani noha. To ticho je velmi nezvyklé. Největším rušnem je bouchání kladiva, zpěv ptáků a rozhovor stráže. Příjezdovou silnici od Litvínova směrem na přehradu Fláje a Český Jiřetín střeží dvoučlenná hlídka policie a armády. Dopravní provoz je slabý a parkoviště u sjezdovky zcela pusté. Ještě nedávno tady stály kolony aut a na kopcích relaxovaly stovky návštěvníků.

„Lidi jsou teď rozumní,“ hodnotí klid hlídkující policista. Od rána prý nemuseli s kolegou ze žatecké vojenské posádky řešit žádný velký problém. „Už je to hodně mediálně probrané, takže lidi vědí, jak se mají chovat. Nějaká skupina, která opatření nedodrží, se vždycky najde, ale většina lidi si dává pozor,“ říká policista v civilu, který se přijel na hlídku podívat směrem od německých hranic.

Jedno auto dál nepouštějí. Lustrovaný řidič v horách nebydlí a musí zpět do Litvínova. „Chtěl jsem si něco zařídit, ale to se dá odložit na jindy. Neřeším to, beru to, jak to je,“ okomentuje kontrolu řidič.

Místní obyvatelé mají z omezení pohybu smíšené pocity. „Je to fajn, když v lese nikoho nepotkáte, ale na druhou stranu je smutné, že lidi nemůžou jet na hory, když se po mlze udělalo hezky,“ povzdechne si Alena Dalecká, jednatelka sportovní a zážitkové agentury Zimlet Klíny, která loni ve sportovním areálu postavila adrenalinovou atrakci zipline.

Jedná se o přejezd horského údolí v závěsu na elektrokladce po ocelovém laně. Dráha se dvěma úseky dlouhými 1 400 a 800 metrů patří mezi nejdelší na světě a měla se otevřít loni na podzim, jenže kvůli epidemii je stále mimo provoz. Lidé, kteří se budou chtít spustit ve výšce až 150 metrů nad zemí a rychlostí až 75 kilometrů za hodinu přejet přes hluboké Šumenské údolí, si musejí počkat na uvolnění vládních opatření.

Policie potvrdila, že v kraji byl během soboty a neděle klid. „Během víkendu jsme neřešili žádné zásadní porušení vládních nařízení, a to ani v souvislosti s cestováním za turistikou,“ sdělila v neděli 7. března odpoledne krajská policejní mluvčí Jana Slámová. Policejní hlídky nezaznamenaly v regionu ani žádné hromadné svozy na demonstrace v Praze, kde se na Václavském a Staroměstském náměstí sešli odpůrci lockdownu. Pražská policie zajistila několik osob kvůli neuposlechnutí výzvy úřední osoby a porušení vládních nařízení. Dav měl přes sto osob, což je v nouzovém stavu limit pro shromažďování.

Epidemická situace v Ústeckém kraji stále není dobrá. V neděli 7. března ráno bylo registrováno 13 808 nakažených. V sobotu přibylo sedm set případů a jedenáct lidí zemřelo, což byl nejmenší počet od konce února. Celkem už mělo covid v kraji přes 90 tisíc lidí, z toho téměř 75 tisíc se uzdravilo a 1 652 zemřelo. Zdravotníci aplikovali celkem přes 41 tisíc očkovacích dávek, v sobotu skoro tři tisíce.

Další omezení

Od pondělí 8. března nebudou jezdit osobní vlaky z Mostu do Moldavy v Krušných horách. Dohodly se na tom České dráhy a Ústecký kraj. Důvodem je omezení volného pohybu osob způsobené epidemií koronaviru. Cestování za pobytem v přírodě je možné jen na katastrální území obce, kde má osoba trvalé bydliště, což brání využití motoráčku oblíbeného mezi turisty. Podobné opatření se týká i spěšných vlaků v úseku Děčín, Ústí nad Labem a Moldava. Pozastavení dopravy má platit do doby, dokud vládní nařízení neumožní volnější pohyb osob.