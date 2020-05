Vedoucí mosteckého kina Kosmos Petr Král je spokojen. Obavy, že obnovené promítání ztroskotá na nezájmu lidí, se nepotvrdily. V pondělí 11. května večer navštívilo první projekci třicet platících diváků. “Je to pro mě velké překvapení,” sdělil Král. Počty zřejmě porostou, protože kino začne promítat několikrát denně. Podle vedoucího zajistilo všechna hygienická opatření, takže lidé se nemusí setkání v sále bát.

Kosmos do středy nabízí jen český dokument V síti, jehož promítání musel v březnu přerušit kvůli uzavření budovy. Lidé si mohou vstupenky kupovat nebo rezervovat on-line, kde uvidí volná místa. Elektronický systém zablokoval sedačky podle nařízení vlády, aby film sledovalo nejvýše 100 lidí s rozestupy.

Nabídka se tvoří podle aktuální situace, zatím jen na týden dopředu. “Distributoři čekají na první čísla návštěvnosti těch pár kin, která otevřela. Uvolnění velkých premiér očekávám nejdříve po 25. květnu, spíše však až se čísla návštěvnosti vrátí na původní, předcovidovou dobu,” sdělil Král.

Kosmos hraje opět každý den včetně víkendu. Koncem týdne nasadí další filmy, Ježek Sonic, Zapomenutý princ, Chlap na střídačku, a v dalším týdnu začne promítat i dopoledne. Dosud fungoval na internetu virtuální Kosmos a lidé mohli sledovat filmy doma díky projektu Vaše kino. V dubnu se na 43 představení prodalo přes 200 vstupenek.

Chlap na střídačku - teaser Zdroj: YouTube.com/Totalfilm.cz

V pondělí se otevřelo i litvínovské kino Citadela. Na první promítání dorazili tři diváci. Personál uvítal i to, protože neočekával nikoho. Citadela v pracovní dny promítá jednou denně od 19 hodin a o víkendu od 16 do 19 hodin. Plánované otevření letního kina na koupališti u Koldomu se ještě diskutuje.

Své práci se opět věnují také zaměstnanci Střediska volného času (SVČ) v Mostě, kteří během nouzového stavu ušili zhruba 2 500 roušek a předali je potřebným. Nyní se starají v upraveném režimu o desítky dětí, které se po dvou měsících vrátily do vybraných kroužků. Zavřené zůstávají jen ty, kde se hlavně sportuje a tančí. Do ostatních přišla zhruba polovina dětí. Plně obsazena je ale většina termínů letních pobytových a příměstských táborů. Čeká se jen na povolení a pokyny úřadů. “Doufáme, že se vše co nejdříve vyjasní. Lidé se ptají, zda tábory budou, ale my sami to nemůžeme rozhodnout,” uvedla ředitelka SVČ Danuše Lískovcová.

Radují se však čtenáři, kterým se alespoň částečně zpřístupnila městská knihovna. Do pátku 22. května funguje několik dnů v týdnu v omezeném provozu od 10 do 18 hodin jen pro vyzvednutí objednávek nebo pro vrácení knih, které jsou pak 5 dnů v karanténě. “Než zavřeli, tak jsem si půjčil deset knih a mám je přečtené. Bodejť ne, když se válím furt doma a nikam nechodím,” řekl 82letý Vlastimil, který knihovnu navštívil mezi prvními. V minulém století zažil stěhování knihovny ze starého Mostu do nového, ale tehdy prý výpadek služeb nepocítil.

O koronavirových opatřeních se debatuje i před knihovnou. Například 56letý Petr měl k různým celostátním zákazům výhrady. “Nemuselo jich být tolik. Teď nás čeká vyšší nezaměstnanost,” sdělil.

Úřad práce minulý týden oznámil, že koncem dubna registroval v okrese Most celkem 4 297 nezaměstnaných, zatímco v březnu jich bylo 3 846. Nezaměstnanost tak vzrostla ze 4,9 na 5,6%. Počet hlášených volných míst ale vzrostl z 1 724 na 1 763.

V okrese Most, kde žije 112 tisíc obyvatel, od března onemocnělo na covid-19 celkem 38 lidí. Uzdravených už je většina.