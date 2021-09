Pro veřejnost se kino Kosmos otevřelo až tři dny po premiéře Osvobození. Vstupenka stála 10, 14, 16 Kčs. Kromě hlavního promítacího sálu, který po úpravách slouží dodnes, byl v druhém podlaží malý sál. Kino mělo rozlehlý reprezentativní vestibul s pokladnou, šatnami a výstavním prostorem. Po roce 1989 se část těchto ploch pronajala k podnikání a ze šaten vznikl sál Midi. Z původních provozoven zůstala v objektu hospoda.

Nejznámějším promítačem byl Zdeněk Bartoníček, který v kině pracoval i v pozdním věku.

Ke kinu, před kterým býval okrasný bazének, neodmyslitelně patří také venkovní sousoší Interkosmos od akademického sochaře Ivana Záleského. Umělecký objekt znázorňuje mávající kosmonauty Alexeje Gubareva a Vladimíra Remka, když nastupují do sovětské rakety Sojuz. První československý kosmonaut Remek se slavnostního odhalení sochy v roce 1982 zúčastnil. Dílo z bronzu stálo původně u schodů před hlavním průčelím a tváří k městské tržnici, ale v roce 2008 se přesunulo k boční stěně kina.

Kino Kosmos uvedlo od roku 1971 nespočet filmů, mělo Filmový klub a pořádalo i speciální představení pro děti. Vstup na večerní filmy nepřístupné pro diváky do 15 nebo do 18 let kontrolovaly uvaděčky. Vyprodaný byl například Vinnetou či v novější době Harry Potter.

Kosmos také uvedl v předpremiéře audiovizuální díla, která se natáčela v Mostě – film Štěstí a část televizního seriálu Most!.

V roce 2020 kino uspořádalo 703 promítání 157 filmů a evidovalo celkem 14 434 diváků, což je v průměru 20 diváků na jedno promítání. Nejnavštěvovanějším filmem byl dokument V síti, který vidělo celkem 1 407 diváků, následovaly filmy Příliš osobní známost (1 162 diváků) a Chlap na střídačku (706). Kino bylo v průběhu loňského roku uzavřeno celkem 144 dní kvůli pandemii covidu. Uzavírka se využila pro úpravy interiéru.

Budova Kosmosu městu nepatří od roku 2003, kdy ji celou prodalo a kino je v pronájmu. O přemístění promítání do městského kulturního domu Repre se uvažuje přes deset let. Čeká se na rekonstrukci Repre, kde má být nový kinosál. Městská kina Zahražany a Mír už neexistují.