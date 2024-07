close info Zdroj: Veronika Nechanická zoom_in Festival Kinderland se konal 15. června v areálu Benedikt v Mostě. Zdroj: Veronika Nechanická

Stěžovala si i na cenu a kvalitu občerstvení. „Ceny si měnili zřejmě dle potřeby. Sekaná v housce stála nejprve 90 korun a za hodinu ji stejný stánek nabízel za 150 korun. Kšiltovky z levných obchodů za 40 korun se tam prodávaly za 150 korun,“ dodala Nechanická.

Zarazilo ji také, že v ceně vstupenky měly být tvořivé dílničky pro děti, ale některé byly zpoplatněné, a ty v ceně byly podle ní ve stylu otrhaných omalovánek a špinavé vody s gelovými kuličkami.

Mostečance vadí i to, že pořadatel u prezentace festivalu na sociálních sítích maže špatné recenze, blokuje kritiky a nereaguje na stížnosti. I proto podle Nechanické vznikla petice a na Facebooku skupina Podvod jménem Kinderland, která spojila nespokojené rodiče z různých měst. V petici žádají vrácení části vstupného. „Tento festival lze označit za amatérský. Bylo to zkrátka jedno velké zklamání,“ řekla Deníku autorka petice Jessica Bartošová z Mostu.

Hromadná stížnost vytýká pořadateli i to, že akci v Mostě nepřesunul kvůli dešti, že skákací hrady byly mokré a vyfouklé, že několikrát nešla elektřina a že do neoplocené zábavní zóny pronikali lidi bez placení. „Jídlo totální katastrofa, nejenže předražené, ale také nehygienické, pracovníci nepoužívali rukavice, když sahali na jídlo,“ stojí v petici.

Jejím cílem je podle petentů zabránit opakovaní vytknutých nešvarů v dalších městech, kde se akce teprve chystá, například v Písku, Praze, Jihlavě, Pardubicích či Liberci.

Putovní letní festival se kromě Mostu konal například v Hradci Králové, Ostravě či Valašském Meziříčí. I tam se objevily kritické hlasy. „Včerejší fiasko tohoto KatastrofaLandu v Ostravě mě doslova vytočilo. Peníze, které si pořadatel vzal za vstupné, a co nabídl dětem, neodpovídalo tomu, co avizoval,“ napsal Jakub Odložil z Ostravy.

Podle dalších stěžovatelů ze severomoravské metropole akce jen tahá peníze z rodičů. Marcela Tomsová se svěřila, že její rodina za lístky zaplatila 1996 korun, ale dočkala se jen chabé zábavy a pár stánků s nedostatečným občerstvením. „K volnému přístupu do areálu bez vstupenek se nebudu ani vyjadřovat,“ dodala.

Mosteckou petici podpořil i Ondřej Mour z Hradce Králové. „Hradecká akce byla stejně otřesná,“ vysvětlil. Také někteří obyvatelé Valašského Meziříčí žádají o vrácení vstupného. „Byla jsem na X akcí, které byly zadarmo a byly lepší. Tohle byla katastrofa,“ přidala se zklamaná Kateřina Štusková.

Pražská společnost AZ Event Agency, která show pořádá, zaslala Deníku ke stížnostem písemné vyjádření. Nevidí důvod, proč by měla vracet vstupné. „O petici víme a velice nás mrzí, jak někteří z návštěvníků vnímají, co se na místě dělo, jak byla akce připravená, zorganizovaná a co nabízela. Každému, kdo se na nás obrátí se slušným emailem, který odráží realitu, či s konstruktivní kritikou, se snažíme co nejdříve odpovědět. Pokud někdo píše nadávky, urážky či situace, které se nestaly, je pravda, že ho na sociálních sítích blokujeme. U sebe se může svobodně vyjadřovat, jak uzná za vhodné, ale mediální prostor pod našimi příspěvky takovému člověku nedáme k dispozici,“ uvedla firma, která také podrobně okomentovala kritiku akce v Mostě, kde protest začal (více v rámečku pod článkem).

„Vše, co prezentujeme, je založeno a zachyceno na předchozích realizovaných akcích, které byly programově stejné, jako byly Kinderlandy, které zmiňujete, a jako budou ty, co nás ještě čekají,“ uvedl pořadatel.

Podle něj jsou stěžovatelé v menšině. „Jsme velice vděční za to, že drtivá většina rodičů je rozumná, má soudnost a uvědomuje si, že tato akce je primárně pro děti, proto akci hodnotí primárně dětskýma očima a je pro ně důležité, že si děti akci užily,“ dodala společnost.

Kinderland se v Mostě konal na městském pozemku. „S tou akcí ale nemáme nic společného,“ upozornila mluvčí radnice Klára Vydrová. Také město zaznamenalo stížnosti a požádalo pořadatele o vysvětlení. Po vyhodnocení dostupných informací radnice rozhodne, zda pořadateli v případě zájmu poskytne pozemek i v příštím roce, či nikoliv.

Vyjádření provozovatele k akci v Mostě

1. Nepříznivé počasí – Při sledování předpovědi počasí na den akce a při sledování konkrétně jednotlivých hodin, kdy měla akce proběhnout, jsme předem neviděli důvod, proč by se akce měla přesunout. V den akce bylo přibližně hodinu a půl dlouhé období, kdy se přehnaly mírnější přeháňky, a cca 15 minut, kdy vyloženě pršelo. Tyto přeháňky sice nikomu neudělaly radost, ale zároveň nebyly důvodem, aby celá akce nemohla proběhnout. Podobné dětské akce, které jsou na celý den, počítají s tím, že téměř nikdo nevydrží na akci déle než 2,5-3,5 hodiny. Díky tomu, že pro děti není reálné být na akci celých 7 hodin trvání akce, je tam obrovský prostor přijít později a stejně si akci plnohodnotně užít. Případně přijít s pláštěnkou a nenechat si zkazit den ani těmi pár kapkami, které se snesly. Pokud nesvítí sluníčko, celá akce sice nepůsobí tak pohádkově, jako v našich promo materiálech, které vznikly na předchozích zastávkách, které byly programově stejné. Nicméně ti, co vydrželi déle, případně ti, kteří přišli později, si užili i sluníčka. Každopádně pokud se podíváte na náš Instagram - uvidíte, že děti si užívaly Kinderland, ať už bylo zataženo, tak když svítilo slunce.

2. Skákací hrady - Protože musíme dodržovat bezpečnostní předpisy, v době, kdy přecházely přeháňky, se hrady nechaly na chvíli vyfouknuté, aby na mokré hrady nechodily děti a něco se jim nestalo. U každého hradu byla obsluha a když se deštík přehnal, hrady se otřely, a když bylo opět bezpečné, aby tam děti mohly dovádět, zase jsme je zpřístupnili. Co se týká vytíženosti hradů v době provozu – s radostí můžeme konstatovat, že to bylo opravdu dobře nadimenzované a oproti konkurenci čekali rodiče s dětmi opravdu krátkou chvilku, než se dostali na řadu.

3. Výpadky elektřiny - Zde se musíme znovu omluvit všem návštěvníkům, kteří výpadek zažili. Vznikly technické problémy a během přibližně hodinu a půl dlouhého časového úseku se nám několikrát stalo, že opravdu vypadl proud a museli jsme ho nahazovat. V rámci tohoto úseku celkově asi 20 minut opravdu nešel proud, což bylo nepříjemné, ale uklidňovalo nás, že lidé byli poměrně chápaví. Na festivalech se podobné výpadky mohou stávat a v rámci 7hodinového programu věříme, že nám 20 minutový výpadek návštěvníci odpustí. V petici je tento bod zmiňovaný snad nejméněkrát. Již jsme se poučili, a i když máme přislíbené dostatečné místní zdroje, již vždy vozíme záložní elektrickou centrálu.

4. Neoplocený areál - Areál amfiteátru Benedikt je sám o sobě oplocený, nicméně dá se do něj dostat několika vchody. Dvě brány, které byly v bezprostřední blízkosti místu konání akce, byly po celou dobu akce hlídány našimi lidmi a odbavovali se tam návštěvníci. Těch několik málo lidí, kteří byli vynalézaví a přišli druhou stranou přes pláž, kde nebyl průchod dokonale uzavřen a hlídán, je možné, že prošli za našimi zády. Otázkou zůstává, zda to má nějaký negativní dopad na kteréhokoli návštěvníka, nebo jsme na tom tratní pouze my jako pořadatelé akce, kterým potenciálně někdo nezaplatil vstupné.

5. Jídlo - V době kontroly stánkařů na místě jsme žádné porušení hygieny nezaregistrovali a velice nás mrzí, pokud došlo k situaci, kdy by hygiena nebyla dodržena. Za nás můžeme říci, že jsme se u místních stánkařů sami najedli během dne několikrát a žádný problém jsme nezaznamenali. Co se týká ceny, za nás je domluva se stánkaři taková, že by měli být maximálně na úrovni standardu, který drží konkurence. Jak přesně vypadá jejich nacenění, to necháváme na nich a víme, že jsou dostatečně zkušení na to, aby dokázali odhadnout trh. Pokud by to bylo extrémně drahé, nikdo by si od nich nic nekoupil a nevydělali by, proto i oni musí být v normálních mezích. Nicméně ano, pokud jdete na festival, veletrh nebo kulturní událost, často budou ceny jiné, než na co jsme zvyklí.

6. Vstupné – V rámci vstupenky na festival Kinderland návštěvník dostane vstup do areálu, kde od 10 do 17 probíhá program. Užije si program na pódiu, děti si zatančí, zazpívají, uvidí dvě show kouzelníka, tři představení klauna, potkají přes 25 pohádkových postaviček, mají k dispozici skákací hrady, mohou se zúčastnit několika soutěží a mohou do dětské dílničky – v dílničce mají omalovánky, kreslení a skládání origami, se kterým jim pomáhá náš výtvarný dozor. Výtvory z dílničky jsou pak předány našemu moderátorovi, který vybírá a vyhlašuje ty nejhezčí a ty odměňuje hračkami. Kromě tohoto všeho, co je zdarma, je na každé akci extra malování na obličej a další dětské dílničky, kde si například mohou děti vytvořit svá vlastní trička nebo tašky s potiskem, na většinu zastávek Kinderlandu jezdí smyslohraní a další doprovodné aktivity (zaplétání vlásků, airbrush a další různé dílničky), které jsou navíc, jsou hodnotné a jsou zpoplatněné stejně jako občerstvení.