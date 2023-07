/FOTO, VIDEO/ Skoro 54 tisíc lidí z různých zemí navštívilo třídenní mistrovství světa superbiků na mosteckém autodromu. Závody motorek skončily v neděli a v pondělí 31. července dopoledne bylo už okolí sportovního areálu vylidněné. Prázdné a uklizené bylo provizorní tábořiště u softbalového hřiště, kde po dešti zůstaly v trávě jen blátivé rýhy od kol karavanů a přívěsů. Téměř prázdný byl před polednem kemp u jezera Matylda, kde vzniklo během závodů rušné stanové městečko s doprovodným programem.

Přestože hlavně okraj města zažíval několikadenní nápor turistů, v souvislosti s mistrovstvím světa superbiků v Mostě Policie ČR neřešila žádné přestupky ani trestné činy. „Vše proběhlo bez jakéhokoliv narušení průběhu závodů. Jediný problém jsme shledali v nedostatečném počtu parkovacích míst, a to i v přilehlém okolí mosteckeho autodromu,“ sdělil policejní mluvčí Václav Krieger.

Podle vedení autodromu byl úspěšný třetí ročník šampionátu především motivací do příštích let a nyní se všechno bude vyhodnocovat. „Víme o některých nedostatcích. Pečlivě sledujeme reakce diváků, abychom jim dokázali příští rok nabídnout ještě lepší servis,“ informoval předseda představenstva společnosti Autodrom Most Josef Zajíček.

