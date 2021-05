Zavřeno. Lidé už chtějí vyrazit do kempů, ty ale musí hosty odmítat

Zatímco v dřívějších letech to v závěru dubna začínalo v kempech žít, letos je v areálech pusto a smutno. Chatky prázdné, žádné obytné auto ani stan. Ač už by řada zájemců chtěla vyrazit do přírody, musí je areály v Ústeckém kraji odmítat. Kvůli proticovidovým opatřením jsou stále zavřené. Kdy konečně zase otevřou, netuší. „Doufáme ale, že už brzy,“ shodují se.

Kemp nedaleko hráze Nechranické přehrady se už připravuje na sezonu. Zatím musí mít zavřeno a odmítat zájemce. O to, aby vše bylo nachystáno, až vláda povolí ubytování v kempech, se stará správce Přemysl Hála. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Poptávka po ubytování je prý značná, lidé se na provozovatelé kempů obracejí i s žádostmi o rezervaci na letní měsíce. „Touto dobou už k nám lidé jezdili, hlavně na víkendy. Třeba do chatek nebo s karavany. I teď se dost ptají. Bohužel je ale letos musíme odmítat,“ mrzí Přemysla Hálu, správce kempu nedaleko hráze na Nechranické přehradě. „Na duben jsme už měli rezervace, museli jsme je však zrušit. Další máme na květen, uvidíme, jak to bude s těmi,“ přidává se František Bauer, manažer Kempu Nechranice. Všechno je „naleštěno“, jen kempaři chybí. V areálu na břehu populárního místa rybářů, jachtařů i dovolenkářů jsou na sezonu nachystaní, otevřít brány jim ale pořád nedovolují vládní nařízení. „Chatky máme připravené, drobné úpravy a opravy už jsme také udělali, otevřít můžeme prakticky hned,“ pokračuje správce během úklidových prací u břehu, kde si lidé snad už brzy budou užívat sluneční paprsky a relaxovat. Dnes ještě dokončí renovaci kousku poškozené dlažby u sociálních zařízení, možná bude chvíli sekat trávu. „Bez lidí je tady tak nějak smutno,“ říká na dohled od Nechranické přehrady. FOTO: Rybáři vysadili do dvou toků na severu Čech 40 tisíc lososů Přečíst článek › Prakticky stejně jsou na tom i v dalších kempech v Ústeckém kraji. „Lidé už se ozývají, že by chtěli přijet, bohužel je ale zatím nemůžeme ubytovat. Nachystaní jsme a čekáme,“ uvedla Monika Verheyden Hubená z Autokempu Česká brána ve Staré Olešce na Děčínsku. „Zájemci se už hlásí. Hlavně s karavany by chtěli přijet už teď, nebo do chatek, třeba na pár dní, ale nemohou,“ řekla také Kateřina Houšková z Autocampu Osek. Oblíbený kemp na břehu Nechranické přehrady, stejně jako další areály, musel zavřít kvůli opatřením proti šíření covidu-19 už loni na jaře. Následující letní sezona byla podle zástupců moderně a dobře vybaveného areálu velmi dobrá. Na zahraniční dovolené se lidé loni dostávali jen obtížně, a tak byly kempy během července a srpna naplněné. „Přes léto bylo nabito,“ potvrzuje manažer areálu, který se „nevešel“ do programu vládních kompenzací, a tak musí spoléhat na své zdroje. Nad Šumburkem vlaje česká vlajka. Jaký blázen ji tam dal, diví se město Přečíst článek › Provozovatelé kempů tuší, že letos by situace mohla být obdobná jako loni. Na jaře je opět zavřeno, v kempech ale věří, že další měsíce se k nim návštěvníci budou moci vrátit. A že zájem bude opět obrovský. „Na léto už si lidé rezervují chatky ve velkém, dlouho dopředu,“ ví správce Kempu Nechranice Přemysl Hála. „Doufáme, že se lidé zase budou hrnout do kempů,“ přidává se také František Bauer. Zvýšenou poptávku potvrzují také jinde. „O chatky je zájem velký, zatím přijímáme rezervace,“ zní z Děčínska z Autokempu Česká brána. „O léto je obrovský zájem. Letní měsíce máme skoro obsazené, bungalovy i chatky,“ přidává se Kateřina Houšková z Oseka. Kdy se kempy znovu otevřou, úřady dosud neřekly. „Netušíme, ale doufáme, že co nejdříve. Jsme připravení,“ vzkazují shodně zástupci kempů.

