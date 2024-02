Machek začínal v devadesátkách jako lékař v nemocnici v Teplicích, nejprve byl na interně, pak na dialýze. Když po absolvování lékařské fakulty v Hradci Králové do zdravotnictví nastupoval, doktoři ťukali zprávy do psacích strojích. „První počítače jsme si do teplické nemocnice přinesli z domova a už tenkrát jsme udělali malou elektronickou síť. Pan doktor Krupka napsal program ve FoxPro, já k tomu dodal algoritmus, jak by to mělo chodit, takže jsme pak v textového editoru T602 psali propouštěcí zprávy. Prostě takhle se kolem roku 2000 začínalo,“ zavzpomínal Machek, který později přešel na dialýzu v Mostě.

A právě tam se naplno ukázala důležitost elektronické komunikace. Lékaři vyšetřovali čím dál víc lidí k transplantaci a trápilo je, že sdílení dat o jejich aktuálním zdravotním stavu vázne. Během čekání na zákrok a dalším vyšetřením se totiž řada údajů mění.

V praxi to vypadalo zjednodušeně asi nějak takhle. Nefrolog poslal pacienta na ultrazvuk, kde doktor napsal do počítače zprávu, pak ji vytiskl a pacient odnesl papír nefrologovi. Ten vše přepsal do počítače, vytiskl a klasickou poštou poslal papírový dokument do pražského IKEMu, kde se to opět přepsalo do počítače, aby pak lékaři řekli, hele, ten nález na ledvině vpravo je nejasný, doporučujeme dodělat CT. Takže další papírový ping pong.

„Bylo to šíleně obtížné a čím dál tím obtížnější, a tak jsme hledali cesty, jak si elektronicky vyměnit zprávu aspoň ve wordovském dokumentu a zkopírovat ji, prostě CTRL+C a CTRL+V. Byly to ale cesty do pekel, protože ne každému to vyhovovalo,“ řekl primář. Pak se spojil s jedním šikovným programátorem vývojářem a zjišťovali, co se používá v cizině. Klíčová byla pro ně ochrana dat, uživatelská jednoduchost a nízké náklady, aby nemusely budovat drahou síť. Inspirovali se firmami v USA a využili snadno dostupnou infrastrukturu emailových serverů. Byla to trefa do černého, což potvrdil i průzkum v terénu.

„Když jsme s vývojem začínali, tak jsem navštěvoval ordinace v Mostě, protože jsem stále nechápal, proč lékaři nekomunikují. Sledoval jsem, jaké mají počítače a co s nimi umí. Zjistil jsem, že mají šrot, který sotva zapnou, i špičkové bedny. Co se týká počítačové gramotnosti, byla to bída. Všichni lékaři ale uměli psát emaily, a to jediné je spojovalo. Proto jsme našemu systému dali design emailu, aby v lékařích evokoval známé prostředí,“ popsal začátky Machek.

Hlavním cílem bylo ulehčit všem práci, aby v 21. století otrocky neopisovali papírové zprávy. Když inovátoři zajistili asymetrické šifrování pro maximální zabezpečení a do systému zakomponovali vydávání certifikátů k online registraci přes číselný kód zdravotnického zařízení (IČP), komunikační platforma eZpráva byla na světě. Elektronické zprávy proudící přes privátní klíče odesílatele a veřejné části příjemce nikdo cizí nevidí, ani správce systému. Lékařům přitom na všechno stačí kancelářský počítač.

Obliba novinky v Mostě rostla

Obliba novinky v Mostě rostla, a když se přidaly velké nemocnice Krajské zdravotní a IKEM, následovala další vlna zájmu. Ukázalo se totiž, že systém je užitečný nejen pro nefrologii, ale i pro kardiology, onkology, gynekology, pediatry, diabetology, psychiatry, logopedy, laboratoře a další zdravotnická pracoviště. Touto platformou tak ročně proteče několik milionů zpráv. Přes eZprávu komunikuje například třetina praktiků ve městech i na venkově. Nedávno se na popud praktického lékaře doktora Romana Housky zapojila i mostecká pohotovost, aby v systému registrovaní praktici věděli, s jakým nálezem či receptem pacienti z pohotovosti odcházejí.

Komunikačních systémů je v elektronicky roztříštěném zdravotnictví víc, ale ten z Mostu je ojedinělý nejen po technické stránce. Podle primáře univerzální a velmi sofistikovaná eZpráva vnikla nezištnou svépomocí v lékařské komunitě, protože stát nedokázal za stovky milionů korun elektronizaci českého zdravotnictví rozhýbat a sjednotit. „Je to vlastně smutný příběh,“ řekl Machek. „V zabezpečení jsme dokonce výš než Datové schránky,“ dodal Machek.

Lepší komunikace mezi lékaři omezuje nedorozumění a zrychluje při léčbě rozhodovací proces. Když teď například Machek pošle v mostecké nemocnici pacienta na rentgen, tak než se vrátí do ordinace, primář dostane výsledek a může ho rovnou přeposlat specialistovi do Prahy s prosbou, zda by se na to podíval. Pacient v Mostě tak může vejít do ordinace v době, kdy jeho nález už zkoumá specialista. „Nic rychlejšího v podstatě být nemůže,“ upozornil Machek. Také vyřízení registrace v systému trvá pár minut, po kterých nově přihlášený lékař může komunikovat s ostatními.

Systém provozuje firma eZprava.net, kterou Machek s kolegou programátorem založil. Čtvrtinový podíl v malé společnosti bez zaměstnanců vlastní Sdružení praktických lékařů ČR, které spolupracovalo na vývoji. Sdružení má předkupní právo na zbytek podílů, které se nedají dědit. Tím se odbourala počáteční nedůvěra některých lékařů, kteří se obávali tvrdého komerčního prostředí. „Náš systém není byznys, neživí nás to. My jsme jen ukázali cestu, že přívětivé a bezpečné komunikační prostředí lze vytvořit i bez utrácení hromady státních peněz,“ upozornil Machek.

Každý registrovaný uživatel eZprávy platí jen roční paušál 399 korun, nic víc. První rok na vyzkoušení je zdarma. Počet odeslaných i přijatých zpráv nemá limit. Za poslání zprávy si zakladatelé firmy neúčtují žádný poplatek. Služba stála 399 korun i před deseti lety. Je to zřejmě jediný produkt v ČR, který nezdražil.

Primář má od studentských let blízko k výpočetní technice i k systémům řízení, což mu pomáhá usnadnit si práci a neplýtvat časem. „Lidi si většinou práci přidělávají, ale já chci, aby co nejvíc věcí běhalo samo a telefony drnčely co nejmíň,“ dodal.

Žije v Teplicích, kde se v roce 1969 narodil. Otec dělal na šachtě a pomáhal budovat metro, takže rodina se přestěhovala k Příbrami a pak do Prahy, kde Machek vystudoval gymnázium. „Praha pro mě nebyla, já byl zvyklý lítat po kopcích u Příbrami. Takže jsem z Prahy potom vypadl a našel si ženu ve Zlíně. Jenomže jsme to po škole nedali finančně, a tak jsme se sbalili a začali žít v Novosedlích ve vlastním starém baráku, který zůstal po mé babičce,“ svěřil se. Práce na teplické interně, kde už byl na praxi jako medik, ho nadchla, takže na rodném severu Čech zakotvil. Vše ale mohlo být jinak. Původně chtěl dělat programování, protože na gymplu ho počítače táhly, i když byly ještě primitivní. „Na střední jsme se učili programovat na papíře a používali ještě děrovací štítky,“ zavzpomínal.

Pak si ale uvědomil, že technika je hůř dostupná a dal přednost medicíně. Přesto v něm něco z programování zůstalo. Byl to právě on, kdy přinesl do nemocnice v Teplicích svůj vlastní počítač a inicioval vznik první místní sítě. Jakoby by se tedy situace po skoro dvaceti letech opakovala, ale v mnohem větším měřítku. Na jiné záliby teď primář nemá moc času, protože je hodně vytížený, ale rád cestuje. Oblíbil si Asii, kde dokáže od všech starostí vypnout.

Starosti by teď měli mít spíše jiní. Nejvyšší kontrolní úřad ČR loni informoval, že elektronizace zdravotnictví se zpožďuje a stát pro poskytovatele zdravotních služeb nezajistil jednotné a bezpečné komunikační prostředí pro vzájemné sdílení zdravotnických údajů. „Nadále tak trvá stav, že lékaři nemohou v kritických situacích efektivně získat všechny potřebné a již existující informace o pacientovi. Celkem 159 milionů korun vynaložených na plnění vybraných strategických cílů elektronizace zdravotnictví k jejich splnění nevedlo a ministerstvo zdravotnictví tento úkol odložilo až do roku 2026,“ uvedl úřad, který v soustavném prohlubování zpoždění elektronizace zdravotnictví shledal významné riziko.

Primář Machek, který s kolegy rozvířil stojaté vody, to okomentoval stručně: „Kde je vůle, tam je cesta. A v jednoduchosti je síla.“