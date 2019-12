Úspěšný automobilový závodník Adam Lacko z roudnického týmu Buggyra Racing svůj vztah k mosteckému autodromu vyjádřil jasně a krátce. „Každý rok se na to těším,“ svěřil se při letošním evropském šampionátu okruhových tahačů Czech Truck Prix na autodromu. Při této vrcholné motoristické akci navštíví areál desítky tisíc lidí z ČR a zahraničí. Málokdo si v tom mumraji vzpomene na těžké začátky. Předtím, než autodrom vznikl, byl na jeho místě povrchový hnědouhelný důl Vrbenský. Náročná revitalizace poškozené krajiny, v níž autodrom dominuje, je dosud dávána za příklad.

Autodrom se stavěl mezi roky 1978 až 1983. Tehdejší režim chtěl novým závodištěm ukončit provizorium závody aut a motorek se totiž dlouhá léty konaly přímo v ulicích Mostu. Pamětníci si určitě vzpomenou, jak davy lidí sledovaly zápolení řidičů například u parku Šibeník nebo na okruhu ve Stalingradské čtvrti. Nejznámějším okruhem byla však v 70. letech trať 3,5 kilometru vytvořená na hlavní silnici u nádraží, kde se jela i prestižní Intersérie. To byly doby, kdy stany fanoušků z NDR zaplnily celý areál Benedikt.

Autodrom měl městu ulevit a zvýšit bezpečnost závodů. Jenže to nebylo vůbec snadné. Na dělníky a techniky čekal pozemek o rozloze 140 hektarů, kde se stavělo tak trochu naslepo. Autoři návrhu okruhu v čele Václavem Paurem se potýkali s nedostatkem informací a neznali zahraniční projekty, kromě návštěv dvou německých tratí. Pomocí předpisů mezinárodních motoristických federací, odborného tisku a televizních záběrů přesto dokázali propracovat svůj projekt do detailů. Po roce 1989 první česká speciální závodní dráha začala chátrat, ale převzetím do soukromých rukou začala její postupná rekonstrukce včetně modernizace zázemí. V roce 2014 změnila společnost AUTODROM MOST vlastníka, který z areálu dělá prostor pro celoroční sportovní a společenské vyžití a získává pro Most nové atrakce.

Letos ty byla hlavně evropská odnož americké závodní série NASCAR, která se v červnu na mosteckém závodním okruhu jela vůbec poprvé a účastnilo se jí více než 200 jezdců. Díky příznivému ohlasu se vedení autodromu a promotér NASCARu dohodli na prodloužení smlouvy a pořádání závodní série na severu Čech minimálně do roku 2022. „Autodrom Most nabízí dobré podmínky a profesionální organizaci, která se dokonale přizpůsobila naší koncepci skvělé americké show na trati a kolem ní. Nyní máme čas akci vypilovat tak, aby se stala jednou z největších v regionu,“ uvedl generální ředitel NASCAR Whelen Euro Series Jerome Galpin.

Americká NASCAR je kultovní akce s tradicí od roku 1948. Konstrukce všech vozů je identická, jsou poháněné motorem Chevrolet V8 o výkonu 450 koní přes čtyřstupňovou manuální převodovku na zadní nápravu. Piloti nemají k dispozici žádné elektronické pomůcky. Jediné, co se liší, je vzhled karoserie. Týmy mají na výběr z modelů Chevrolet SS, Chevrolet Camaro nebo Ford Mustang.

Josef Zajíček: Mostecký Autodrom navštíví každý rok na 200 tisíc lidí

Málokterá stavba v regionu přitahuje takovou pozornost jako mostecký autodrom. Areál, který byl také důležitou kulisou seriálu Most!, je součástí rekultivované krajiny a nadále se rozvíjí. „Investiční plán počítá v budoucnu také s rekonstrukcí startovní věže, výstavbou nové budovy restaurace nebo nového medical centra,“ říká předseda představenstva společnosti AUTODROM MOST Josef Zajíček.

Předseda představenstva Autodromu Most Josef Zajíček Foto: Autodrom Most

Čím je mostecký autodrom ojedinělý?

Je ojedinělý tím, že byl vybudován na výsypce bývalého povrchového hnědouhelného dolu. Důvodem jeho výstavby byla především snaha ukončit dlouholetou praxi pořádání závodů automobilů a motocyklů na provizorních tratích v centru města a přemístit je na bezpečnou, uzavřenou speciální dráhu na jeho okraji. Specifický je i tím, že se hned od počátku počítalo s využitím nového okruhu také pro jiné účely. Brzy tak ožil také testováním závodních i nově vyvíjených vozů, školením profesionálních řidičů nákladních vozů a autobusů i speciálních vozidel sanitních, hasičských nebo policejních, závodnickými školami či kurzy bezpečné jízdy pro veřejnost. Tuto úlohu později převzaly výcvikové plochy polygonu, zprovozněné v roce 2005.

S jakými problémy se museli stavitelé potýkat, když v letech 1978 až 1983 areál budovali?

Autodrom dělníci začali stavět na ploše o rozloze 140 hektarů v roce 1978, závodní okruh měl být součástí tzv. branně-sportovního areálu. Studii okruhu vyhotovila o dva roky dříve skupina lidí vedená Ing. Václavem Paurem, ředitelem hnědouhelného koncernu. Návrh trati přitom vznikal bez možnosti důkladnějšího prostudování projektu některého ze zahraničních okruhů. Autoři návrhu trati sice navštívili německé okruhy Hockenheim a Nürburgring, při projektování však měli k dispozici pouze předpisy mezinárodních federací FIA a FIM a poznatky získané z odborného motoristického tisku a televizních přenosů. Přesto v projektu neopomenuli žádný detail. Studie porovnala rychlosti různých vozů v jednotlivých zatáčkách, přitom ale musela vycházet z místních podmínek, které z velké části udávaly konečný tvar okruhu.

Může se autodrom pochlubit nějakou technickou kuriozitou?

Ačkoli zhotovitelé neměli žádné zkušenosti s výstavbou okruhu a museli se navíc potýkat s nestabilním podložím, patří mezi jezdci stále k nejoblíbenějším. Je technický s navazujícími rychlými i pomalými zatáčkami. Za pozornost stojí i vjezd do paddocku tvořený tubusem ze samonosných ocelových plátů. Okruh disponuje také dvěma samonosnými diváckými tribunami, jež patří k největším svého druhu.

Součástí areálu je i polygon pro trénink bezpečné jízdy. Jak a kým je využíván?

Výcvikové plochy polygonu patří k nejkomplexnějším a nejmodernějším zařízením u nás. Svou dispozicí, instalovanými technologiemi a dalšími navazujícími aktivitami nabízí na ploše 13 hektarů jedinečné podmínky pro výuku a výcvik řidičů. Slouží celoročně zejména účastníkům kurzů bezpečné jízdy, a to jak řidičům z řad veřejnosti, tak profesionálním řidičům nákladních aut, autobusů i vozidel integrovaného záchranného systému sanitních, policejních a hasičských vozů. Náplň kurzů se přizpůsobuje různým skupinám, například mužům, ženám, mladým začínajícím řidičům, rodinným příslušníkům či pracovním kolektivům.

Dá se spočítat, kolik lidí autodrom za rok navštíví?

Závodní víkendy, kurzy bezpečné a sportovní jízdy, testování, agenturní akce a řadu dalších aktivit, které autodrom ve svém areálu organizuje, například běžecké či cyklistické závody, navštíví každým rokem na 200 tisíc tuzemských i zahraničních fanoušků.

Jaké máte s areálem plány? Dá se v něm ještě něco postavit?

Pět let prochází areál autodromu rozsáhlou obnovou a modernizací svého zařízení a vybavení. Řada věcí se už podařila. Investiční plán počítá také s rekonstrukcí startovní věže, výstavbou nové budovy restaurace nebo nového medical centra.

Je pravda, že by se na autodromu mohla testovat vozidla na alternativní pohon?

V areálu autodromu se vozidla různých automobilových výrobců testují dlouhodobě, a to včetně aut na alternativní pohon. Traťoví komisaři například používají speciální oblečení, obuv a rukavice pro bezpečný zásah u případné poruchy či nehody elektromobilu.