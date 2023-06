Státní zámek Jezeří

Jezeří je hrad přestavěný na zámek, který se nachází na svazích Krušných hor v okrese Most. Jen málokdo o něm neslyšel nebo alespoň neviděl fotografie památky stojící jen pár stovek metrů od hranice povrchového uhelného dolu. Rozhodně nejen proto ale zámek Jezeří patří k nejzajímavějším památkám v České republice. Má pohnutý osud, prožil jak velkolepou slavnou minulost s přepychem a nádherou hodnou knížecího sídla, tak období zmaru a zapomnění. Zajímavostí je, že návštěvníci jsou přímo svědky stále probíhající opravy památky.

Kolik zaplatíte:

Zámecké interiéry - základní okruh

Dospělí od 25 do 64 let: 160 korun

Senioři 65+: 130 korun

Mládež od 18 do 24 let: 130 korun

Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P: 130 korun

Děti od 6 do 17 let: 50 korun

Okruh s výhledem - bez průvodce

Dospělí od 25 do 64 let: 120 korun

Senioři 65+: 100 korun

Mládež od 18 do 24 let: 100 korun

Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P: 100 korun

Děti od 6 do 17 let: 40 korun

Okruh bez průvodce – přízemí a sklepy

Dospělí od 25 do 64 let: 80 korun

Senioři 65+: 60 korun

Mládež od 18 do 24 let: 60 korun

Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P: 60 korun

Děti od 6 do 17 let: 20 korun

Návštěvní doba:

duben: so, ne, svátky

květen: út–ne

červen: út–ne

červenec: út–ne

srpen: út–ne

září: út–ne

říjen: so, ne, svátky



Návštěvní doba se může lišit v závislosti na prohlídkovém okruhu. Zpravidla začíná v 10.00 a končí kolem 16.30 hodin.

Parkování:

Nehlídané parkoviště 500 metrů od zámku.

Zdroj: zamek-jezeri.cz