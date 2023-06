O lukrativní veřejnou zakázku na rekonstrukci městského kulturního domu Repre v Mostě se uchází pět firem. Výběrové řízení s hodnocením nabídek stále probíhá. Na zasedání městského zastupitelstva o tom informoval primátor Marek Hrvol. „Mohu sdělit, že nabízené ceny jsou hluboko pod předpokládanou hodnotou zakázky, což nás příjemně překvapilo,“ řekl primátor. Víc sdělit nemohl, protože je členem výběrové komise a do rozhodnutí je vázán mlčenlivostí.

Zavřený kulturní dům Repre v Mostě. Ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Vokurka

Náklady se na jaře odhadovaly na téměř 1,3 miliardy korun a zahrnují i úpravu velké části interiéru pro městskou knihovnu, která se do Repre přestěhuje. Město počítá s dotační podporou v řádu stovek milionů korun. Kvůli závazným termínům pro čerpání dotací, musí město uzavřít smlouvu s vybraným zhotovitelem do podzimu. Zatím není jasné, zda se to podaří, protože neúspěšní uchazeči o zakázku mohou podávat námitky a řízení prodloužit.

Chystaná přestavba zavřeného a chátrajícího Repre je pro radnici prioritou. Jedná se o největší městskou zakázku od roku 1989. V modernizovaném kulturním domě má být kromě knihovny restaurace, kino, planetárium a víceúčelový společenský sál na plesy, koncerty a konference. Počítá se také s opravou okolního prostranství, které je ve špatném stavu.

Probíhající veřejná zakázka vyhlášená loni po komunálních volbách nabrala zpoždění, protože zájemci měli desítky dotazů. Většina stavebních činností je v plánu v letech 2024 a 2025. Knihovna se má přestěhovat do Repre do konce roku 2026.

Město hledá firmu napodruhé. Mostecké zastupitelstvo v roce 2021 vyhovělo městské vládě a kvůli vysoké ceně zrušilo první veřejnou zakázku na rekonstrukci Repre. Předpokládaná cena byla tehdy podle projektanta 766 milionů korun, ale ze soutěže vyšla cena vyšší o 123 milionů korun bez DPH. Zrušení této zakázky ovlivnil i fakt, že radnice vybírala jen ze dvou cenových nabídek, což oslabilo konkurenční prostředí a šanci výrazněji ušetřit.

Přípravu projektu doprovázela kritika části veřejnosti i odborných kruhů, které kvůli hodnotné budově požadovaly otevřenou architektonickou soutěž. Radnice zvolila běžný postup a v zásadní rekonstrukci vidí příležitost, jak oživit střed Mostu po vzoru měst, která vytvářejí multifunkční budovy se sdílenou kulturní, společenskou i vzdělávací funkcí.

Žádné městské vládě se technicky zastaralé Repre z roku 1984 nepodařilo zrekonstruovat. Projektů bylo několik, včetně jednoho soukromého, ale na stavbu nebyly peníze, ani dotace. Náklady se kdysi odhadovaly podle rozsahu prací na 80 až 400 milionů korun.