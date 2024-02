/FOTO, VIDEO/ Stav chodníků na řadě míst v Mostě není dobrý, i když situace se v posledních letech zlepšila.

Chodník u radnice. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Natočili jsme pro vás, kde jsou v Mostě nejhorší chodníky?

Zdroj: Martin Vokurka

Zakopnutí či vyvrtnutí kotníku hrozí třeba na děravých cestách u školky v ulici Hutnická, u 3. ZŠ, na Moskevské nebo u bloku 518. Právě chodníky u některých obytných domů, kde bydlí senioři a rodiny s kočárky, patří k nejhorším.Radnice letos plánuje další opravy a rozpočet na ně navýší o miliony korun.

„Chceme se zaměřit na chodníky uvnitř sídlišť, které se používají denně,“ sdělil náměstek primátora Václav Zahradníček. Jedná se o chodníky s asfaltovým povrchem i ze zámkové dlažby.

Radnice s technickými službami chodníky zmapovala a část z nich zařadila do první priority oprav. Práce začnou po oteplení. „Myslím, že to bude hodně vidět,“ řekl primátor Marek Hrvol. Do konce roku chce město napumpovat do vylepšení svých chodníků a silnic desítky milionů korun.

Podle dopravně-sociologického průzkumu z roku 2016 se na celkové mobilitě Mostečanů nejvíce podílejí cesty pěšky, následují cesty osobním automobilem (jako řidič) a autobusem MHD. „V Litvínově lidé vykonají o něco více cest automobilem než pěšky a rovněž zde má větší roli cestování tramvají,“ píše se v Plánu udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova.

Závady na komunikacích v Mostě mohou lidé oznamovat i s fotkami přes radniční aplikaci Munipolis. V Praze založil neziskový sektor portál Chodci sobě specializovaný na hlášení problémů v pěší dopravě, díky němuž místní úřady vyřešily už přes 1 500 závad.