Z řady prázdných obchůdků proniká na liduprázdné náměstí jedněmi pootevřenými dveřmi smutná hudba. Kavárnice Klára Smrčková větrá a do ulic vypouští i stesk po lidech, kteří jí chybí. S rouškou na tváři hraje v The Most café na piano baladu Lásko mého života od skupiny Queen, ale žádný host neposlouchá a káva nevoní. Samota uprostřed 66tisícového města je skličující. Trvá už třetí týden. V opuštěné kulturní kavárně nejsou výstavy, besedy, přednášky, happeningy ani koncerty, které několik let oživovaly centrum.

„Už nemáme na nájem. Jsme ve fázi, že poprvé prosíme o pomoc, abychom mohli přežít a dostat se do stavu udržitelnosti,“ povzdechne si kavárnice. „Doufám, že to zvládneme, ale v tuto chvíli jsme v mínusu. Bude to těžký boj,“ dodává u obrazů zatím poslední výstavy.

Kavárně, která dává práci ženám s malým dětmi, by teď pomohlo odpuštění nájmu a odklad splátek úvěru, který v roce 2017 umožnil její vznik. V plánu je oslovení veřejnosti například v některé dobročinné aplikaci na internetu, kde různí dárci přispívají na záchranu prospěšných projektů za budoucí protislužbu nebo dárek. Kavárnice spoléhá na silný příběh že kulturní kavárna vytvořila genius loci a nekomerční prostor pro lidi, kteří se rádi setkávali a budou se chtít scházet dál.

Výdej občerstvení z okénka nezavedli, protože se rozhodli hygienická opatření dodržovat důsledně. „Máme děti a nemůžeme je vystavovat riziku,“ říká manažerka kavárny. Její kolegyně jsou doma na rodičovské dovolené, šijí roušky a čekají, co se bude dít dál.

Ve chvíli, kdy se The Most café zavřelo, přišly o možnost přivýdělku. Smrčková se svěřuje, že i kvůli tomu svádí v sobě vnitřní boj a cítí velký závazek. „Jsou to pro nás hodně náročné dny,“ říká kavárnice, která je zároveň učitelkou angličtiny na střední škole. Studenty teď učí přes internet a doma ještě vzdělává své děti.

Bude pomoc stačit?

Diskuze o pomoci místnímu podnikání pokračuje v celém okrese a přinesla první opatření. Město Most celoplošně promine do letošního 30. září některé poplatky za užívání veřejného prostranství. Týká se to instalace přenosné reklamy zabírající plochu do metru čtverečního a umístění zařízení pro prodej nebo služby.

„Možnosti jsme měli v zásadě dvě. Zmírnit poplatek, nebo ho zcela zrušit, a to až do konce září. Rozhodli jsme se pro druhou variantu, protože si uvědomujeme závažnost situace,“ uvádí náměstek primátora Marek Hrvol. Mostečtí radní také schválili posunutí úhrady místního poplatku z pobytu za první letošní čtvrtletí do 30. června.

Litvínovští radní projednají formy pomoci na své dubnové schůzi. Dohodli se na tom minulý týden, kdy probírali řadu variant. Jednou z nich je zaměřit se na podnikatele, kteří mají své provozovny v objektech města, případně v pronájmu od společností spravovaných městem. „Diskutovali jsme s radními různé možnosti a při našem příštím jednání, tedy 22. dubna, už budeme schvalovat konkrétní řešení a podmínky,“ přibližuje starostka Kamila Bláhová.

Jedno z prvních měst v regionu, které okamžitě reagovalo na stav nouze, byla Hora Svaté Kateřiny. Už 14. března se kateřinští zastupitelé dohodli, že prominou nájemné podnikatelům v budovách města, že radnice nabídne práci obyvatelům zasaženým nouzovým stavem a poskytne bezúročné půjčky těm, kteří se vlivem opatření dostanou do problémů.

O pomoc drobným provozovnám v okrese poté požádala obce a města Okresní hospodářská komora Most. Podle ní bude jakákoliv podpora investicí do budoucnosti regionu. Personál kavárny The Most café to vidí stejně. „Ze zákazníků, kteří přišli jen na kávu, se najednou stali lidé, kteří se o město začali zajímat. V tom vidím velký přínos,“ dodává Smrčková.