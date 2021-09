Plán postavit v Mostě druhý hypermarket Kaufland pokročil do další fáze. Krajský úřad zahájil zjišťovací řízení, při kterém rozhodne, zda záměr bude podléhat posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Zda se na louce mezi Baumaxem a rodinným domy v ulici V Sadech začne stavět v příštím roce, zatím není jasné. „V současné chvíli je plán na výstavbu prodejny v povolovacím řízení. Z tohoto důvodu zatím nemůžeme podat bližší informace,“ sdělila Deníku mluvčí Kauflandu Renata Maierl.

Každý může do 4. října zaslat krajskému úřadu písemné vyjádření. Záměr kritizují rodiny z domků, které by se ocitly v těsné blízkosti hypermarketu. Nesouhlasí hlavně s tím, aby příjezdová silnice k zásobování a velkému parkovišti vedla podél obytné zóny. „Přímo se nás to dotýká. Když budou kolem nás jezdit od rána kamiony, tak to nebude příjemné,“ řekl Karel John, který by měl silniční napojení na velkoprodejnu hned za plotem. Obává se snížení kvality bydlení i hodnoty rodinné nemovitosti. John dodal, že chápe záměr stavět v obchodní zóně, která se stala druhým centrem města, ale investor by měl respektovat i zájmy místních obyvatel. Podle Johna by bylo přijatelné, kdyby příjezd k novému obchodu byl na opačné straně stavební parcely, tedy u Baumaxu, kde už příjezdová silnice je a má u ní být parkoviště pro zákazníky Kauflandu. Pak by prý stačilo oddělit obytnou a obchodní zónu výsadbou stromů.

Na tomto místě v Mostě má stát Kaufland, probíhá zjišťovací řízení kvůli EIA.Zdroj: portal.cenia.cz

Také Marcela Vaňásková z ulice V Sadech označila záměr za rušivý. „Nejvíc se dotkne lidí, kteří bydlí v první řadě domů,“ uvedla. I ona v roce 2004 stavěla dům s vědomím, že pod vilkovou osadou bude široký pás stromů, který odcloní obyvatele od budoucích nákupních center.

„Mně nový obchod vadit nebude, protože mám dům dál a navíc se mi rozšíří možnosti, kam vyrazit za nákupem,“ sdělil jeden z obyvatel druhé řady vilek, které dělí od obchodní zóny pás spodních domků a zahrad.

„Kaufland tady? To by byla pecka!“ shodli se tři tuláci, kteří se často zdržují v houštinách u Baumaxu. Podle nich stavba omezí jen pejskaře, kteří se budou muset smířit se záborem louky, kam chodí venčit psy.

Podle dokumentace zveřejněné na úřední desce mostecké radnice a ve státním informačním systému EIA má být obchod široký 56 a dlouhý 91 metrů a zabere zhruba čtvrtinu z celého areálu o rozloze čtyř fotbalových hřišť. Plán dále počítá s parkovištěm pro 234 aut, se 135 zaměstnanci a provozní dobou od 6 do 22 hodin. Předpokládaný termín zahájení stavby po získání všech povolení je stanoven na rok 2022 a ukončení na rok 2023. Záměr je v souladu s městským územním plánem.

Oznamovatel záměru v dokumentaci uvádí, že očekává u prodejny za den 1 170 aut, tři až šest kamionů a pět lehčích nákladních vozidel. „Je možno konstatovat, že nebude docházet k významnému negativnímu vlivu záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel,“ stojí v dokumentaci ke zjišťovacímu řízení. Podle zveřejněné hlukové a rozptylové studie nemá provoz překročit hygienické limity pro hluk a pro škodliviny v ovzduší.

Lokalita Na Sadech

Jedná se o rozvojovou lokalitu v jižní části Mostu o ploše 65 hektarů mezi ulicemi Okružní, Velebudickou, Pražskou a rekreačním areálem Benedikt. V zóně jsou Baumax, Lidl, Albert, Möbelix, McDonald’s, Mountfield, Sportisimo a další obchody. Rodinné domy stojí na východním okraji. Před rokem 1989 byl v oblasti velký ovocný sad, ale v 90. let zanikl. Z původního záměru postavit nové panelové sídliště se 4 000 byty sešlo. Po restitucích se ucelený pozemek rozkouskoval na malé části, což zkomplikovalo výstavbu technické infrastruktury a dalších vilek. Před deseti lety se počítalo s výstavbou 88 rodinných domů a počet obyvatel se měl zvýšit až na jeden tisíc. S výstavbou obchodního centra pod ulicí v Sadech se počítalo už dříve - v roce 2008 bylo vydáno stavební povolení, které se pak prodlužovalo a záměr byl od té doby několikrát přepracován.