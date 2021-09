/FOTO/ Opuštěnou budovu na okraji secesního areálu v Mostě získala místní dobročinná organizace. Chystá pobytové zařízení pro seniory, o které se postarají i zdravotní sestry.

Z této budovy v areálu bývalých kasáren v Mostě má být charitní dům pro seniory. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Zabedněná okna, popadaná omítka, poškozené interiéry a zarostlé okolí. Zchátralá krajní budova památkově chráněných bývalých kasáren v Mostě, kde přespávali bezdomovci a narkomani, hyzdí řadu let příjezd do Mostu po ulicí ČSA. To se má ale změnit. Budovu hodlá zachránit Charita Most. Zatím neobyvatelný objekt koupila od soukromníka za výhodnou cenu a chce vybudovat charitní dům pro seniory. Už začala projektová příprava, která do letošního prosince určí náklady na rekonstrukci. Odhadem to budou desítky milionů korun. Většinu má poskytnout Evropská unie.