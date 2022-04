Sbírku zatím podpořila různými částkami padesátka jednotlivců i organizací. „Všem dárcům moc a moc děkuji za finanční podporu, kterou tomuto projektu dali. Je naprosto úžasné, jaké máme mezi sebou lidi, obce a firmy dobrého srdce. Těším se, že nás podpoří ještě další,“ sdělil Petr Vinař, kterému s přípravou pomáhá jeho partnerka.

Lidé ze vsi chtějí postavit novou kapli. Na Mostecku je to něco nevídaného

K dispozici je už stavební povolení. Kaple, kterou vysvětí farář, vznikne na travnatém svahu u rybníka, nedaleko místa, kde kdysi stála. Prostranství u novostavby se má postupně zvelebit, aby vznikla náves pro setkávání a odpočinek. Toto malé centrum naváže na blízké dětské hřiště, u kterého jsou lavičky a ohniště. V budoucnu se má řešit revitalizace rybníka, aby střed Saběnic vypadal ještě lépe.

Zdroj: DeníkProjekt kaple počítá se zvonem a česká zvonařská dílna už obdržela dokumentaci. Podle autora záměru a organizátora sbírky je v plánu výroba většího zvonu s hlubším tónem. Na zvonu budou uvedena jména nejštědřejších dárců, další se objeví na informační ceduli u kaple.

Malá školka v Lužicích vznikla v roce 1981 a drží se. Rodiče jsou rádi

Petr Vinař se přistěhoval do Saběnic v roce 1995, kdy mu bylo 26 let a ve vísce žilo jen pár desítek obyvatel. „Byl to smutný pohled, pár domů, jinak hromady suti po bývalých domech nebo jen jejich části. Některé části obce už se pomalu měnily na skládku, a to vše pomalu začaly zakrývat náletové dřeviny a trnité šípkové keře,“ zavzpomínal. Tehdy si stavař řekl, že vesnici pomůže obnovit. Po opravě rodinného domu následovaly koupě pozemků a výstavba nových domů, které se dařilo obsazovat. Zatímco v roce 1991 žilo v Saběnicích při sčítání lidu jen 35 osob, nyní má ve vísce domov přes 120 lidí.

Výstavba kaple má symbolizovat obnovu malé vesnice, která je osadou větší obce Havraň. Kromě toho, že kaple bude využívána k duchovním činnostem, stane se centrem kulturních akcí v Saběnicích.