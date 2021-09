Představenstvo bude o uvolnění peněz rozhodovat na svém nejbližším jednání. Po centrálním příjmu se mají bezpečnostní prvky rozšířit do celé nemocnice, aby se včas odhalilo protiprávní chování některých návštěvníků.

Nemocnice Most. | Foto: Deník/Martin Vokurka

V mostecké nemocnici by se měl zvýšit počet kamer kvůli vyšší bezpečnosti personálu a pacientů. Na jednání v nemocnici se na tom shodli zástupci Krajské zdravotní (KZ), Ústeckého kraje, mostecké radnice a policie.

