Je krátce po osmé hodině ráno a z terminálu u vlakového nádraží vyráží spoj autobusové linky 20. Ještě v srpnu jezdila od nemocnice až ke gymnáziu, ale teď míří v proudu osobních aut až k Oblastnímu muzeu a galerii v Mostě. Tam má dvacítka většinu dne konečnou. Je to novinka, která zlepšuje dopravní obslužnost okrajové části města, kde je kromě muzea, vilek a činžáků také restaurace, státní archiv, kostel a turistická stezka na hrad Hněvín. Z prvního ranního spoje u muzea vystoupí sice jen jedna spěchající slečna, ale během dalších dnů má cestujících přibývat. Třeba kvůli dalším výstavám, jež chystá muzeum. „Myslím si, že tohle bude vyhovovat hlavně seniorům, kteří bydlí v těch baráčkách okolo nebo těm, kteří se chtějí dostat z města do muzea,“ řekne při pauze na konečné řidička, která za chvíli vyrazí na zpáteční cestu k nádraží kolem nemocnice a Prioru. Podle ní by také turisté mohli spojit návštěvu muzea s jezerem Most, pokud z prodloužené linky 20 přestoupí v centru na linku 16 nebo 30.

K muzeu zajíždí od 3. září všechny spoje linky 20 v pracovní dny od 8.30 do 18.30 hodin a o víkendech a svátcích od 10.30 do 18.30 hodin. „Máme z toho velkou radost,“ sdělila Jitka Klímová z Oblastního muzea a galerie v Mostě. O zlepšení dostupnosti usilovalo vedení muzea delší dobu zejména s ohledem na školy a starší lidi, kteří se chtějí bez aut účastnit společenského dění. Nyní se už nemusí trmácet od tramvajové zastávky v sociálně vyloučené lokalitě Stovka nebo chodit od bývalých kasáren podél rušné silnice. Autobusem se budou moci svézt k muzeu třeba v úterý 12. září, kdy v 17 hodin začíná výstava k 80. výročí vzniku elektrárny Komořany, nebo v pátek 22. září, kdy muzejníci ukážou minerály ze sbírek mosteckého geologa Ladislava Blahy. „Je dobře, že k muzeu začal jezdit autobus,“ řekl primátor Marek Hrvol (ProMost). „Dopravní podnik nám vyčíslil náklady, ale nebyly to nějaké dramatické částky.“

Omezení v Mostě. Žádný kyvadlový provoz, rovnou celá uzavírka přemostění

Radnice plánuje také rozšíření autobusové MHD do ulice Báňská, kde v novém objektu za střední pedagogickou školou sídlí řada ordinací, včetně dětské a gynekologické. U budovy jsou už vidět základy zastávky pro linku 25. „Lidi jsou úplně nadšeni z toho, že sem bude jezdit autobus. Hodně pacientů tu navštěvuje i zubaře a praktického lékaře. Když jsou lidi starší, tak si berou taxíka, nebo musí požádat někoho z rodiny, kdo je přiveze a odveze. A nebo chodí pěšky,“ uvedla jedna ze zaměstnankyň zdravotnického střediska. Řada lidí se tam dostává oklikou od zastávky linek 16 a 25 v ulici Františka Halase. „Včera sem přiběhl jeden pán, který jel od nádraží tramvají a prošel to mezi baráky od Severky,“ dodala zaměstnankyně. Zastávka by měla být hotova na podzim. Kvůli průjezdu autobusu radní v předstihu zařadili ulici Báňská mezi prioritní úseky v plánu zimní údržby. Silnice tak bude při sněhové kalamitě jedna z prvních, kam vyrazí pluhy a sypače.

Podle primátora si přál zastávku v ulici Báňská velký počet lidí a město jim vyhovělo kvůli zdravotnickému středisku, které vyhledává dost seniorů. „Zastávka v ulici Halase neodpovídá docházkové vzdálenosti, na kterou jsou občané ve městě zvyklí. Proto jsme se rozhodli vybudovat zastávku přímo u zdravotnického střediska a přizpůsobili tomu plán zimní údržby,“ uvedl primátor.

Další zářijovou novinkou je rozšíření provozu MHD na vybraných spojích linky 10. Jedná se o prodloužení trasy této linky z nádraží do zastávky „Speciální škola“ a dál do zastávky „Velebudice, škola“. Cílem je podle radnice nabídnout zejména žákům a studentům autobusové spojení bez přestupu z Obrnic do Mostu ke speciální škole, k SOŠ gastronomie a služeb v ulici Jana Palacha a k SŠT ve Velebudicích. Spoje má hradit Ústecký kraj.

Někteří politici nechtějí, aby Mostečané platili za odpad. Rozhodne se v září

Ve skluzu je záměr rozšíření MHD do zadní části Vtelna. Nová zastávka na otočce sice už delší dobu stojí, ale nedá se ještě využívat. Důvodem jsou podle primátora komplikace s navazujícím projektem, který řeší nutnou úpravu blízké komunikace, včetně chodníků. S původním projektantem město ukončilo smlouvu, nový dílo dopracovává. Autobus by měl zajíždět na okraj Vtelna v roce 2024.

Výhody MHD se budou v Mostě propagovat 22. září během Evropského týdne mobility. V tento den bude doprava v mostecké MHD zdarma pro všechny. Most dosud celoročně zvýhodňuje místní školáky od 6 do 15 let a místní seniory od 65 let. „Tento benefit chceme rozhodně zachovat i v příštích letech, protože motivuje velkou skupinu obyvatel k ekologičtějšímu cestování městem,“ uvedl primátor.

Náklady na provoz MHD však rostou. Od října má podražit jízdné, podle radnice nijak dramaticky. Čeká se na zveřejnění nového ceníku.