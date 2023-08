/FOTO VIDEO/ K jezeru Most začal lidi vozit dvoupodlažní autobus. Nová atrakce v městské hromadné dopravě v Mostě souvisí s propagací Olympijského festivalu, který bude u jezera příští léto v době konání Olympijských her v Paříži.

Jízda patrovým autobusem k jezeru Most a zpět. | Video: Martin Vokurka

Víkendový provoz dvoupatrového autobusu odstartoval v sobotu a neděli 5. a 6. srpna. V tuzemsku ojedinělé vozidlo je součástí linky 16 a dopraví cestující z centra města k jezeru Most a zpět. Podle dopravního podniku autobus bude v provozu zatím do konce prázdnin.

„Líbilo se mi to, ale hlavně se to bude líbit dětem,“ řekla jedna z maminek, která se v sobotu svezla s malým synem. Většina lidí při jízdách obsadila horní patro a zájem byl hlavně o přední část, ve které se sedí nad kabinkou řidiče a odkud je nejlepší výhled. Pří průjezdu městem si řada chodců autobus fotila nebo mu mávala.

V patrovém autobusu platí běžný tarif MHD pro jedno pásmo. Kdo má městskou čipovou kartu, odbaví se u řidiče za 16 korun jako v běžném autobusu. V hotovosti zaplatí dospělý 20 korun, zlevněná jízdenka stojí 10 korun. Od obchodního domu Central vyjíždí první víkendový spoj k jezeru v 9.53 hodin a pak jede každou další hodinu až do 18.53 hodin. Od jezera se první spoj vrací v 10.21 a pak jede každou hodinu až do 19.21 hodin

Olympijský festival bude v roce 2024 exkluzivně pouze na unikátním jezeru Most

Patrové autobusy jsou v Mostě dva, jeden je žlutý, druhý je polepený reklamou na Olympijský festival. Ten se bude konat u jezera Most od 26. července do 11. srpna 2024 a bude jediný v České republice. Nabídne ochutnávku asi padesáti sportů a bude v něm největší fanzóna pro sledování olympijských her, do které olympionici po svém návratu do ČR zamíří. Akci připravuje Český olympijský výbor s partnery za podpory Mostu a Ústeckého kraje.