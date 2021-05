Řidič František Hejkal vstoupil do historie mostecké MHD. V sobotu 1. května svezl autobusem první lidi k jezeru Most. Prvním ranním spojem rozšířené linky 16 přijelo na zastávku „Jezero Most“ jedenáct výletníků, z toho tři z Bíliny a sedm z Litoměřicka.

„Jelo se dobře, ale vzhledem k počasí jsem si myslel, že ráno nikdo nepojede,“ řekl Deníku řidič, když všichni vystoupili na zastávce u parkoviště nad hlavní pláží. Poprchávalo a dělníci dokončovali dlažbu na nástupišti. Šestašedesátiletá Hana z Mostu překročila hromádku dlažebních kostek a opsala si u sloupku s jízdním řádem časy odjezdů. „Nádhera!“ popsala první jízdu k jezeru. „Jsem šťastná, že jsem mohla jet. Škoda, že se toho nedožila moje maminka,“ povzdechla si Hana a šla sama na procházku k vodě.

„To, že jede k jezeru autobus, jsme se dozvěděli, až v Mostě na nádraží,“ řekl vedoucí rodinné výpravy z Litoměřicka. Spoj ocenil. „Ušetří nám to pár kroků,“ smál se. Pár kroků znamená ve skutečnosti zhruba dva kilometry od tramvajové zastávky u sociálně vyloučené lokality Stovky, odkud vede k jezeru most přes silnici, železnici a řeku Bílinu.

Nadšené byly tři seniorky z Bíliny, které na zastávce u jezera vytáhly trekové hole a s batůžky na zádech vyrazily prozkoumat jezerní krajinu. „Je to tu pěkné. Budeme sem jezdit pravidelně, organizovaně s větší turistickou skupinou, až to bude možné, nebo s rodinami,“ svěřila se jedna z výletnic. „Jsme registrované u turistického oddílu Teplice, ale ten teď bohužel nefunguje,“ upozornila na útlum spolkové činnosti kvůli epidemii koronaviru.

První letní nápor

Jezero Most, vzniklé zatopením jámy po uhelném velkolomu, se otevřelo pro veřejnost loni v září. Letos areál zažije první letní nápor. Proto se například staví objekty s občerstvením.

Autobusy linky 16 budou k jezeru zajíždět každý den v hodinových či v půlhodinových intervalech. Linka zastavuje například u Centralu, Prioru a na nádraží. Zda budou spoje stačit, ukáže čas. „Samozřejmě to vyhodnotíme. Zájem o jezero Most je veliký a pokud by současné spoje kapacitně nestačily, jsme schopni na to reagovat,“ řekl ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský.

První spoj k jezeru vyráží od vlakového nádraží v pracovní dny v 8.10 hodin, o víkendech a o svátcích v 9.30 hodin. Cesta trvá zhruba 10 minut. Spoje budou jezdit v hodinových intervalech, během letní sezony od 30. května do 30. září každou půl hodinu - o víkendech a svátcích po celý den a v pracovních dnech od odpoledne do večera. Poslední spoj odjíždí od jezera po půl osmé večer.