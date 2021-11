/FOTO/ V roce 1901 se za cestu tramvají z Mostu do Janova dávalo 50 rakouských haléřů průvodčímu. V roce 2023 bude v MHD stačit pípnutí mobilem.

Od papírových jízdenek a průkazek k placení jízdného přes digitální aplikace. To je cíl, kterého má MHD na Mostecku dosáhnout v roce 2023 | Foto: kniha 100 let městské hromadné dopravy na Mostecku/koláž Deník

Ještě v 70. letech minulého století seděl ve své kukani v tramvaji konduktér, který odbavoval cestující. Ty nyní kupují papírovou jízdenku u řidiče nebo v mincovním automatu vedle sedaček. Patnáct let starý elektronický systém dokáže přijímat jen čipové karty místního dopravního podniku. Právě takovou kartu drží v ruce pětapadesátiletá Vladimíra, když nastupuje v centru Mostu do autobusu. U řidiče přiloží průkazku k čidlu a počítač jí strhne z kreditu 13 korun. Tohle odbavení Mostečance vyhovuje, ale kredit na kartě si musí průběžně hlídat. Když ho projezdí, musí si v dopravní kanceláři u Prioru nebo na nádraží kartu dobít třeba za dvě stě korun, aby mohla opět jezdit na nákup či k lékaři. Když na dobití zapomene, karta je nepoužitelná a Vladimíra bude muset u řidiče lovit po kapsách mince, aby jízdu uhradila. Proto by uvítala, kdyby se všech vozidlech MHD dalo platit i jinak, třeba přes aplikaci v mobilu. „To by bylo ideální,“ řekla Deníku.