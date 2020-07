Městská policie rozšíří kamerový systém do nové rekreační oblasti, kde někdo kradl vybavení pláže.

Jezero Most se už stává atrakcí, přestože přístup k vodě ještě není povolen kvůli výstavbě rekreačního zázemí na pobřeží. | Foto: Deník / Martin Vokurka

Jezero Most, které se pro veřejnost otevře 12. září, je kvůli řádění zlodějů pod větší ochranou. Městská policie plánuje v nejbližší době umístění dvou kamer na pláž, která se ve zmodernizovaném operačním středisku objeví na zobrazovací stěně s vyšším rozlišením. Rekreační zóně má pomoci i zřízení služebny městské policie. Je to společný záměr s vodní záchrannou službou, se kterou by strážníci sdíleli zázemí. „Služebna je nezbytná, protože k jezeru se chystá hodně lidí,“ sdělil Deníku ředitel městské policie Jaroslav Hrvol.