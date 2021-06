Na novém velkém molu s vnitřním bazénem sedí dvě ženy a máčejí si nohy ve vodě s rybičkami. Debatují o tom, co se na mosteckém jezeru Matylda změnilo od jejich poslední návštěvy, a občas kouknou na zapomenuté potápěčské ploutve vedle kovových schůdků do vody. „To nejsou naše ploutve. Čekáme, až někdo vyleze,“ smějí se 47letá Petra a 45letá Michaela.

Obě jsou z Teplic a přijely si na Matyldu odpočinout. Stav jezera před prázdninovou sezónou je mile překvapil. „Moc se mi líbí, jak je to tady zrenovované. Je vidět, že Most dělá něco pro lidi. My v Teplicích žádný takový areál nemáme,“ řekne Petra, která na Matyldu jezdí už přes deset let a dává jí přednost před koupacími areály Barbora a Milada. „Tam takové vyžití není,“ vysvětluje. Do Mostu zamíří za rekreací i v létě a má v plánu navštívit také sousední větší jezero Most, kde ještě nebyla.

„Já tam už jednou jezdila na kole a strašně se mi tam líbilo. Pak jsem přijela na Matyldu a zjistila jsem, že mola udělali i tady, což je moc fajn,“ ocení novinku Michaela. Když srovná jezera Most a Matylda, jako lepší jí vyjde Matylda. „Je to hlavně kvůli bruslím, jezero Most je spíš na kolo,“ dodává.

Co se týče zázemí pro rekreanty, Matylda je na tom od června nejlépe ve své historii. V areálu skončila modernizace břehů v nejnavštěvovanější části. Otevřela se všechna instalovaná mola a fungují i lepší vstupy do vody, u které jsou nové schody. Pod hladinou zmizely zchátralé a kluzké staré panely a nahradily je oblázky. V přístřešcích najdou návštěvníci v létě půjčovnu loděk, paddleboardů a dalšího sportovního vybavení.

Na okraji velkého mola je padesátimetrová dráha, kde lze umístit startovací bloky a natáhnout vodicí lana pro plavce. Dětský bazén uvnitř mola je hluboký 1,10 metru a má vlastní dno, aby koupání bylo bezpečné. „Vypadá to moc hezky. Matylda je teď taková domáčtější,“ shrnul úpravy primátor a triatlonista Jan Paparega, pro kterého je sportovně rekreační areál srdeční záležitost.

Před jezerem byla v oblasti šachta, jejíž území se desítky let postupně s pomocí státních peněz rekultivuje. Letošní ukončená etapa, která se zaměřila na břehovou linii, stála 45 milionů korun z programu pro zahlazování důlních činností v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Jezero Matylda o rozloze 39 hektarů a průměrné hloubce 4 metry patří mezi nejoblíbenější a nejvybavenější jezerní areály na sever od Prahy. V lokalitě, kde se už otevřel kemp pro stanování a obytné vozy, jsou čtyřkilometrová asfaltová okružní cesta pro bruslaře, cyklisty a běžce, hřiště, posilovací stroje, občerstvení, místa pro pikniky a grilování, úložný box pro uzamčení kola, WC a sprchy, půjčovna paddleboardů a vodních šlapadel. Jezero je rozdělené do sektorů pro rekreaci, vodní motorové sporty a rybaření. Návštěvníci v areálu najdou i lyžařský skokanský můstek pro akrobatické skoky do vody a překážkovou pumptrack dráhu pro terénní kola.

Město se nyní hodně zaměřuje na jezero Most, kde kromě nového občerstvení bude v hlavní rekreační části veřejné osvětlení. Vývoj volného území mezi parkovištěm a kostelem usměrní architektonicko-urbanistická studie, jejíž soutěžní zadání se připravuje.

V Mostě jsou tři jezera – Most, Benedikt a Matylda. Všechna vznikla zatopením vytěžených uhelných šachet a patří mezi takzvané rekreační vody, jejichž kvalitu měří v letní sezóně jednou za dva týdny hygienici. Podle posledních testovaných odběrů z 31. května je voda v těchto areálech vhodná ke koupání. V jezeru Most hygienici odebírají vzorky teprve od května letošního roku, protože lokalita se otevřela veřejnosti loni v září. U žádného jezera se nevybírá vstupné, není tam plavčík a koupání je na vlastní nebezpečí.