/FOTO/ Město v největším rekreačním areálu zastřeší občerstvení a chystá balíček dalších opatření. Očekává také debatu, kolik lidí by mohlo v okolí jezera Most v budoucnu bydlet.

Situace u jezera Most v pátek 15. října. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Silný podzimní vítr u jezera Most shazuje na zem lehátka a odfukuje straky od hnízd. Dvě mladé ženy si koupí něco k pití u výdejního okénka a odejdou na terasu stánků s občerstvením, kde jsou stažené slunečníky. Kdyby začalo pršet, zákaznice utečou pryč. Stejně jako to při letních bouřkách dělaly davy přikryté mokrými ručníky, protože okolí stánků není zakryté. Nejbližší pevná střecha je na altánku dětského hřiště nebo na WC. „Když je hnusně a lidi si tady koupí kávu, tak se jdou schovat do auta. A ve vedrech tu není stín,“ líčí u stolku pod širým nebem jedna z návštěvnic. Radnice chce nepohodu odstranit, což je podle zákazníků dobře.