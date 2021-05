Jezero, které se veřejnosti otevřelo loni v září, se tak oficiálně zařadilo mezi rekreační vody. Voda se bude kontrolovat v levé a pravé části hlavní pláže jednou za dva týdny, vždy v pondělí ráno. Hygienici během sezony prověří kvalitu vody osmkrát za sebou.

Zdroj: DeníkPodle návštěvního řádu území jezera Most je zakázáno vstupovat do vody mimo pláže a mola. Hlavní pláž je na jižních svazích, dál od ní leží tři pláže pro psy. „Na ostatních místech to pro koupající může být nepohodlné nebo nebezpečné, především v místech, kde se blízko břehu pod vodní hladinou nacházejí kamenné vlnolamy,“ upozornila Hana Volfová, mluvčí Palivového kombinátu Ústí (PKÚ), který se o jezero stará. Kamenné vlnolamy chrání břehy proti působení vln vyvolaných větrem. Jejich celková délka na jezeře je skoro 1 350 metrů a jsou vyznačeny červenými bójkami.

PKÚ v květnu po obvodové komunikaci rozmístil nové odpadkové koše a objednal lavičky, na které si výletníci budou moci při cestě kolem jezera posadit. Město Most buduje na hlavní pláži zázemí s občerstvením a sociálním zařízením. Dvě mobilní toalety jsou pro veřejnost umístěny u napouštěcího objektu jezera. „V současné době připravujeme naučnou stezku s informačními tabulemi, ze kterých by se návštěvníci měli dozvědět zajímavosti území jezera Most. Zároveň by každá informační tabule měla obsahovat zábavnou hru pro děti a pomocí QR kódu propojení s virtuální realitou,“ uvedla mluvčí.

Správci jezera si přejí, aby volný čas strávený v rekreačním areálu byl pro návštěvníky příjemný. Proto žádají o dodržování návštěvního řádu a ohleduplné chování k ostatním lidem i samotné krajině. Turisté se psy a jinými domácími zvířaty musejí mít svá zvířata pod trvalou kontrolou, aby nerušili volně žijící živočichy, například husy velké, a neomezovali ostatní návštěvníky.

S dozorem pomůže městská policie, pro kterou vznikla u pláže služebna. U jezera budou podle potřeby asistenti prevence kriminality nebo strážníci, případně zajistí dodržování veřejného pořádku společně. V létě se v horkých dnech očekává vysoká návštěvnost a lidé budou roztroušeni po celém rozlehlém areálu. Pobřežní cesta měří zhruba devět kilometrů a okruh zabere zhruba dvě hodiny chůze. „Asistentům prevence kriminality budeme kupovat jízdní kola, aby se mohli v areálu pohybovat rychleji,“ řekla mluvčí městské policie Veronika Loucká. Koupání je na vlastní nebezpečí, ale strážníci obdrží záchranné házecí pytle, kdyby se někdo u břehu topil.

Na jezeru začali trénovat členové Veslařského klubu Ohře Louny. „Naše první tréninky probíhaly ve dvou fázích a veslaři si mohli připsat do bilance až 22 naveslovaných kilometrů,“ sdělil trenér a kapitán klubu Pavel Bláha. Podle členů klubu má veslování na jezeře určitě budoucnost. V neděli 8. srpna proběhne na hlavní pláži první závod v ČR v tzv. plážovém sprintu na mořských veslicích. „Tento nový olympijský sport kombinuje slalom mezi bójkami s během, nasedáním a vysedáním z lodí. Hlavní závod bude doplněn řadou dalších veslařských aktivit,“ dodal předseda klubu Martin Vorel. Veslaři ještě potřebují vyřešit například bezpečné uložení lodí, nástupní můstky či doprovodný člun pro trénink i pomoc v nouzi.

Chystá se kemp

Na pláni nedaleko hlavní pláže bude stát kemp. Kdy, to ještě není jasné. PKÚ chystá zadání na zpracování studie. Ta by měla navrhnout, kolik bude u jezera chatek nebo mobilních domů, jaká bude plocha pro stání obytných vozů, jaké rozmístění a další podrobnosti. „Určitě se počítá s hlavní budovou s recepcí, restaurací a multifunkčním sálem,“ uvedla mluvčí PKÚ. Realizace kempu je podle ní závislá na přivedení inženýrských sítí, které nejde zařídit tak rychle, jak by si správce území představoval.

Jezero Most

Je volně přístupná rekreační zóna. Jezero vzniklo napuštěním bývalého uhelného dolu vodou z přivaděče od řeky Ohře. Jezero má hloubku přes 70 metrů, průhlednost vody až 8 metrů a rozlohou je větší než Máchovo jezero - je široké 1,9 kilometru a dlouhé 3 kilometry. Zatopená plocha má 309 hektarů, celé rekultivované území 1 300 hektarů. Obvodová pobřežní cesta, kam auta nesmí, je dlouhá téměř 9 kilometrů. Jezero se začalo napouštět v říjnu 2008 a otevřelo se v září 2020.

Návštěvní řád například zakazuje rybolov, provoz motorových člunů či pohyb psů na hlavní pláži. Pejskaři mohou psy nechat koupat na plážích pro psy.