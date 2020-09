Jezero Most, které se veřejnosti otevře v sobotu 12. září, zůstane volně přístupné celoročně. Koupání a všechny další rekreační a sportovní aktivity budou na vlastní nebezpečí. Začne platit také řada zákazů. Například psy nepustí na hlavní pláž na jižním svahu. Vyplývá to ze schváleného návštěvního řádu.

„Bude jasně vyznačeno, kam psi nesmí,“ sdělil náměstek primátora Marek Hrvol. Opatření má zabránit incidentům se zvířaty v budoucí nejrušnější části odpočinkové zóny, kde mají ležet lidi na dekách. Výjimka pro hlavní pláž platí jen pro vodicí či asistenční psy, kteří tam budou moci i do vody. Pejskaři ale o možnost venčení nepřijdou. Mimo zónu pro plavce jim poslouží tři pláže pro psy.

Koupání bude pro všechny návštěvníky zdarma, ale vstup do jezera bude možný jen z pláží a mol. Skoky do vody jsou zakázané kvůli nebezpečí vážného zranění o kamenné vlnolamy umístěné pod hladinou. Řád také nepovoluje motorová plavidla, rybaření, plavení koňů v jezeře a vnášení alkoholu, drog, pyrotechniky a zbraní do celého území. Zakázané je táboření, stanování a rozdělávání ohně. Dodržování řádu mohou vymáhat kromě správce a policie také zaměstnanci Technických služeb města Mostu, kteří se budou o rekreační zázemí na jižním svahu starat. Pravidla pro návštěvníky platí od soboty 12. září, kdy se lokalita zpřístupní přestřižením pásky bez doprovodného programu.

Návštěvníci se ale budou moci v den otevření rekreační lokality proletět vrtulníkem nad Mosteckem. Vyhlídkové lety od jezera začnou v 10 hodin a podle zájmu potrvají zhruba do 16 hodin. Místa ve dvou vrtulnících si už objednaly dvě desítky lidí. Jeden let potrvá přibližně 10 minut a letenka stojí tisíc korun. Rezervace není nutná, ale cestující díky ní nebudou muset čekat.

V nabídce jsou dva okruhy. Piloti pasažérům ukážou z ptačí perspektivy kromě jezera Most například mostecko-bílinské uhelné lomy, meteorologickou stanici Kopisty, hrad Hněvín, zámek Jezeří, autodrom, hipodrom, středověké pohřebiště a jezero Matylda. Výběr lokalit nebyl náhodný.

„Krajina v okolí jezera Most je krásná. Vyhlídkové lety jsme nazvali Rekultivační safari, aby si lidé udělali obrázek, jak by celé území mohlo vypadat po ukončení těžby uhlí,“ sdělil Igor Babík z roudnického leteckého střediska Fly Heli, které lety pořádá po dohodě s městem Most a státním podnikem Palivový kombinát Ústí. Vyhlídkové lety nemusí být podle Babíka jednorázovou záležitostí. Pokud bude poptávka, středisko je připraveno létat s turisty nad Mosteckem pravidelně.

V budoucnu se počítá se zatopením všech uhelných šachet na Mostecku – dolů ČSA, Vršany a Bílina. Jak by mohl vypadat břeh lomu ČSA, který je v útlumu, ukazuje v budově ústeckého hejtmanství výstava modelů od studentů architektury pražské ČVUT. Na břeh umístili třeba rybářský dům, lesní správu, loděnici, kavárnu, wellness centrum nebo ubytovnu. Spolupráce mezi těžaři a fakultou architektury má pokračovat i v dalších letech.

„Studenti například v dalším projektu navrhnou stavby na hladině jezera. Chceme tak zapojit mladé lidi do vytváření krajiny, kterou jednou budeme po ukončení těžby vracet,“ uvedla mluvčí důlní společnosti Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová.