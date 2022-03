Jezero Most, jedna z největších atrakcí Ústeckého kraje, začíná ovlivňovat i vzdělávání. Mostecké sportovní gymnázium zařadí mezi své kmenové sporty od 1. září 2022 veslování. Tréninky budou probíhat na jezeře v rámci rozvrhu prvního ročníku. Sportovní přípravu zajistí zkušený trenér z Veslařského klubu Ohře Louny. Klub je severočeskou líhní talentů a jezero Most začal od loňska pravidelně využívat. Umělá vodní plocha o rozloze přes tři sta hektarů nabízí dorostencům a juniorům lepší podmínky pro veslování než klikatá řeka.

Jezero Most

Umělé rekreační jezero vzniklo v letech 2008 – 2014 zatopením bývalého uhelného velkolomu

na okraji Mostu. Veřejnosti se otevřelo po ověřovacím režimu v září 2020. Má rozlohu přes 300 hektarů, hloubku 71 metrů a cesta kolem něj měří skoro

9 kilometrů. Maximální délka jsou 3 km, maximální šířka 1,5 km. Voda je z Ohře – přitekla potrubím od Nechranické přehrady na Chomutovsku.

„Veslaři nás oslovili sami. Rozjíždějí tu projekt v souvislosti s jezerem Most. Myšlenka nás zaujala také proto, že některé kmenové sporty zápasí s úbytky žáků – sportovců,“ sdělil ředitel gymnázia Karel Vacek. Do prvního ročníku se přihlásili celkem čtyři uchazeči o veslování a talentovou zkouškou prošli úspěšně. „Uvidíme ještě, jak se vypořádají s přijímacími zkouškami,“ dodal ředitel.

Čtyřletý studijní obor „Gymnázium se sportovní přípravou“ na Podkrušnohorském gymnáziu v Mostě dosud nabízel pět kmenových sportů. Jsou to házená, košíková, tenis, atletika a badminton. Veslování je tak prvním vodním sportem, který bude součástí výuky. Na veslování se v České republice zaměřuje zatím jen Sportovní gymnázium Pardubice, které spolupracuje s Českým veslařským klubem Pardubice s loděnicí na Labi.

Proč Most? Podmínky pro veslování na Ohři v Lounech nejsou ideální. Řeka se zákruty jakžtakž vyhovuje žactvu do 15 let, ale už ne starší mládeži, která potřebuje delší rovné tratě. Proto, když se zpřístupnilo veřejnosti jezero Most, lounský klub patřil k prvním, který chtěl jezero využívat. „Spousta talentů mi mizí na různé střední školy a s veslováním končí. A tak jsme si řekli, že s pomocí mosteckého sportovního gymnázia a jezera Most bychom tomu mohli zabránit,“ vysvětlil trenér a bývalý reprezentant Pavel Bláha ml. z Veslařského klubu Ohře Louny.

Přestože k registraci nového kmenového sportu pro první ročník 2022/2023 došlo na poslední chvíli loni na podzim, přihlásili se čtyři uchazeči – jeden chlapec z Loun, druhý z Neratovic, a dvě dívky, z Prahy a Litoměřic. Trenéra to potěšilo, protože jich čekal méně. Veslaři budou součástí jedné třídy, která slučuje všechny kmenové sporty. Letos klub počítá s informační kampaní mezi nadanými veslaři v ČR, aby v budoucnu zájemců o veslování na sportovním gymnáziu přibývalo.

Jezero Most má být velkým lákadlem. Pokud nefouká silný vítr a neprší, je pro veslování ideální. Nabízí rozsáhlou volnou plochu a rovné tratě s délkou do tří kilometrů, což dorostenci a junioři potřebují. V Lounech, když veslují kilometr a půl, musejí zdolat čtyři velké zatáčky.

Mládež bude trénovat za příznivého počasí na jezeru Most i v sobotu a neděli 19. a 20. března. Veslaři zatím sdílejí maringotku s jezdci na dračích lodích. Zázemí pro vodní sporty se má postupně zlepšovat. Cílem je loděnice.

Veslařský klub Ohře Louny

Historie klubu sahá do roku 1883. V letech 1887 – 1888 získal od pražské Slavie dvě sportovní lodi, ustanovil funkci kapitána a vybudoval první zděnou loděnici v Lounech. Ve 30. letech měl klub mistra republiky a dvě bronzové medaile z mistrovství Evropy. Následovaly další úspěchy odchovanců, například titul mistra světa juniorů, tituly mistrů republiky v žákovských kategoriích a medaile ze světových šampionátů veteránů. Loni v srpnu klub zpropagoval jezero Most uspořádáním veslařského plážového sprintu, což byl první oficiální závod tohoto typu v České republice.