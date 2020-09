Mostecko nemá jen sociálně vyloučené lokality. Vyloučeni se cítí i rybáři, kteří nemohou smočit pruty v největší vodě v okrese. Řešení vidí v zahájení nové diskuze.

Jezero Most se stalo vyhledávaným místem ihned po svém oficiálním zpřístupnění | Foto: Deník/Martin Vokurka

Existuje jedna velká komunita lidí, která přijala otevření jezera Most s rozpaky. Jsou to místní rybáři. Mnohým vadí, že návštěvní řád zakazuje rybolov. Správce lokality to zdůvodňuje tím, že lov by narušil křehký ekosystém. Má obavy, že rybáři by vychytali dravce, čímž by se přemnožily kaprovité ryby, které by zhoršily kvalitu vody. Ta je teď průhledná do hloubky až osm metrů. „Druhové složení rybí obsádky má významný vliv na kvalitu vody, proto se v jezeře Most nesmí rybařit,“ upozornil státní podnik Palivový kombinát Ústí (PKÚ), který se o vodní dílo stará a opírá se o vědecký výzkum.