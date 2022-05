Hygienici odebrali na začátku týdne vzorky vody u nejdelší pláže jezera Most. Je to běžný postup před očekávaným náporem rekreantů. Výsledky laboratorních rozborů státní správa zveřejnila ve čtvrtek 19. května. Voda je vhodná ke koupání jako loni, kdy kontroly kvality odstartovaly. Letošním prvním testem začala na jezeru Most v pořadí už druhá hlavní koupací sezóna, při které se bude kvalita vody prověřovat každé dva týdny.

„Jsem z jezera nadšený. Oproti loňskému roku to tu opět prokouklo a přibyly další věci,“ řekl na pláži 30letý Martin, který nafukoval paddleboard pod novou řadou borovic. Ty brzy doplní druhá linie slunečníků, aby návštěvníci měli v letním žáru víc stínu. Lidé si do něj nosí volně dostupná lehátka.

Radnice, která po dohodě se státem spravuje přes své technické služby nejrušnější část pobřeží, bude investovat do dalších novinek. „Jezero chceme dál rozvíjet,“ řekl náměstek primátora Marek Hrvol.

Technické služby dostanou pro údržbu lepší zázemí a u centrálního parkoviště vedle pláže vznikne v pořadí již třetí budova s občerstvením a terasou. Cena se odhaduje na zhruba sedm milionů korun. Stavební firmy podávaly ve veřejné soutěži cenové nabídky do 13. května, což byl prodloužený termín, aby mohly kvůli velké turbulenci cen na stavebním trhu požadavky města důkladně zkalkulovat. Firma, kterou radnice po zhodnocení nabídek schválí, má objekt postavit do čtvrt roku od předání staveniště. Protože se třetí gastrozařízení během prázdnin zřejmě nestihne zprovoznit, má se současné občerstvení posílit o mobilní stánky, aby u jezera nestály fronty na jídlo a pití.

Čeká se také na výstavbu druhého hřiště za víc než šest milionů korun. Areál s vrakem lodi, balanční stezkou a workoutovou posilovnou bude v místě, kde je dnes prostranství na plážový volejbal. Orientaci u jezera usnadní lidem navigační systém a objeví se další lavičky. Příjezd k jezeru oživí upravený střed dvou kruhových objezdů a na zimu se plánuje vánoční osvětlení.

Hodně viditelnou změnou bude takzvaný fotopoint, tedy vizuálně výrazné a nezaměnitelné místo, se kterým si turisté budou moci udělat na památku pohlednicové selfíčko z jezera Most. Ve světě běžná venkovní reklama, známá například z Hollywoodu či ze vstupů do národních parků, má pomoci mostecké jezero zpropagovat. „Nechceme kýč, ale něco, co jezero zatraktivní,“ uvedl Hrvol. „Jezero je obrovská plocha a zaslouží si lákadlo, které budou lidi šířit i na sociálních sítích,“ dodal. Radnice už vyzvala šest odborníků z oborů design, architektura a umění, aby navrhli vzhled poutače. Pak se vybere nejvhodnější návrh a připraví realizace. Pokud bude nutné stavební povolení, fotopoint vznikne později. Není vyloučeno ani osvětlení pro noční režim.

Do léta se připraví intenzivnější autobusové spojení mezi městem a jezerem. K pláži má zajíždět další linka MHD, která nabere cestující na sídlištích a tím rozšíří obslužnost jezerní linky 16. Cílem je motivovat lidi k ekologické dopravě, aby neucpávali jezero auty. Autobusy by tam měly v létě jezdit několikrát za hodinu. „I tohle řešíme,“ řekl Hrvol. Pro cyklisty se u jezera změní stanoviště dobíjecí stanice na elektrokola, která se přesune dál od dětského hřiště.

Město chce také představit veřejnosti hotový koncept územní studie na využití rozsáhlé louky ohraničené příjezdovými komunikacemi, u kterých se zvažuje první příměstská zástavba, možný zárodek nové čtvrti. Výstavba kempu s chatkami, restaurací a prostorem pro karavany a stany letos ještě nezačne, ale je v plánu na nejbližší roky.

„Lidi chtěli mít všechno hotové hned, ale to není možné. Někdy jsme věci šili horkou jehlou, ale celkově se nám na jezeru podle mě daří a lidi to oceňují. Snažíme se rychle reagovat na jejich potřeby a zázemí stále vylepšovat,“ uvedl Hrvol. Letos chce město do jezera investovat až 25 milionů korun.