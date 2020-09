Jezero Most začalo přitahovat vyznavače vodních sportů, hlavně potápěče a příznivce paddleboardingu. Přijíždějí zdaleka. Oceňují čistou vodu, rozlehlost areálu a těší se na vylepšení zázemí v příštím roce.

Jezero, které se otevřelo pro veřejnost v půlce září, lákalo už delší dobu nadšence z potápěčského centra Mydive v Pardubicích. Příznivci podvodního světa se nemohli dočkat, až mosteckou vodu vyzkouší. „Je to nová lokalita a fakt nádherná,“ ocenil na břehu instruktor potápění Pavel Minařík. Z východních Čech s ním přijela početná výprava, která chtěla lokalitu poznat, protože potápět se na stejných místech časem omrzí.

Podle Minaříka je jezero Most přínosem pro vodní sporty v České republice. Pochválil průhlednost vody do osmi metrů, velikost plochy a hloubku přes 70 metrů. Až se o přednostech jezera všichni dozvědí, bude podle instruktora velmi vyhledávanou oblastí. Proto očekává, že se v příštím roce podmínky pro potápěče na břehu zlepší a vznikne komfortní základna pro vodní sporty. „Pak bude jezero Most jedno z nejatraktivnějších potápěčských středisek v České republice. Je to novum, což je jeho výhoda. Potápěči mají všechny lokality proježděné, a proto je láká neokoukané, což je pochopitelné,“ dodal Minařík. Jezero Most zařadil už teď mezi deset nejlepších vod v tuzemsku. V Ústeckém kraji je podle něj úplně na vrcholu.

Podobně vysoko hodnotí jezero paddleboardisté, kteří jezdí vestoje na prkně a pádlují. „Je to super, žije to tu. Fakt povedená věc,“ prohlásil rodák z Litvínova Jaroslav Novotný, který si přijel na jezero zajezdit až z Německa, kde bydlí. Řekl, že má v plánu objet všechna jezera v ČR a Most byl první volba. Podle vystudovaného strojaře je dobře, že se celá oblast vrátila po rekultivaci lidem a že už zmizela díra, kde stálo historické město Most. Věří, že u jezera vznikne slibovaný kemp a místo pro karavany.

„Spousta rostlin a ryb,“ pojmenoval svůj zážitek pod hladinou potápěč z Hrobu Ladislav Kábela. Při svém ponoru viděl až sedm metrů před sebe. Upozornil také, že ze strany od pláže je ještě hodně daleko od břehu malá hloubka, okolo pěti, šesti metrů. Za komplikaci považuje přístup k vodě od parkoviště je to zhruba 80 metrů. Když to musí potápěč ujít s plnou výstrojí o hmotnosti až 70 kilogramů, není to prý moc příjemné.

Potápění a provozování bezmotorových vodních sportů na jezeře Most je povoleno na vlastní nebezpečí, ale auta na spodní cestu kolem pobřeží nesmí. Slouží jen pro složky integrovaného záchranného systému a správce území a pohybují se na ní i cyklisté, běžci a chodci.

Potápěči a další sportovci musejí nechávat auta na parkovištích, která jsou vyznačena v mapě návštěvního řádu, a donést si k vodě veškeré vybavení. Takto nastavená pravidla jsou podle správce areálu zatím dočasná. Cílem je podmínky pro provozování vodních sportů vylepšit do hlavní sezóny v příštím roce. Čeká se na dokončení komunikace ve východní části jezera vedoucí k ochrannému přístavu, kde je parkoviště přímo u vody. Až bude komunikace hotová, což má být během první poloviny roku 2021, tak vjezd pro potápěče a další vodní sporty k přístavu správce povolí.