K jezeru Most míří jedno auto za druhým. Velké parkoviště málem nestačí. A to je teprve leden. Co až přijde léto? Základní služby v novém rekreačním areálu zatím chybí.

„Teď bych si dal kávu,“ řekne Deníku 42letý Martin z Mostu, když v plavkách a koupací čepici vyleze z jezera. Jenže kafe si u něj nekoupí. Nejbližší obchod či výdejní okénko je ve městě kilometr daleko.

Také 30letá Martina ze Žatce, která jezero v pátek 22. ledna navštívila s rodinou poprvé, by při dalším výletu uvítala prodej nápojů a jídla. „Ale ne to smažené, které je všude. Chtělo by to tady i zdravější menu, lehčí jídla a saláty,“ navrhla.

Co se bude u jezera nabízet, ještě není známo, ale jisté je, že se letos v lokalitě postaví dva stánky s občerstvením. Dohodly se na tom státní podnik Palivový kombinát Ústí, který jezero provozuje, a město Most, které s ním spolupracuje. Prodejny pořídí město.

„Letos bude u jezera Most vybudováno zázemí, které lidem nabídne posezení a občerstvení. Počítá se se dvěma stánky s občerstvením, sociálním zařízením a zázemím pro správce a provozovatele pláží,“ sdělila mluvčí radnice Klára Vydrová. Nyní se připravuje zadávací dokumentace k veřejné zakázce na realizaci stavby. „Předpokládáme, že do března 2021 budeme znát dodavatele a do června 2021 bude zázemí dokončené tak, aby se dalo užívat,“ dodala mluvčí.

Provoz bude sice záviset na aktuální koronavirové situaci, ale někteří lidé se už teď obávají front. „Podle mě dvě občerstvení nebudou stačit. Chtělo by to něco pořádného, buď nějakou restauraci, nebo víc stánků. Podívejte, kolik je tu lidí,“ řekl 42letý Jirka z Mostu, který chodí k jezeru dvakrát týdně a jednou za týden tam běhá.

Nabídka služeb se má ale postupně rozšiřovat. V plánu je i výstavba autokempu. „V oblasti nabídky služeb na jezeře Most budeme postupovat obdobným způsobem jako na území jezera Milada. V nejbližší době zveřejníme na našich webových stránkách výzvu případným zájemcům, aby předkládali nabídky k poskytování služeb na území jezera Most,“ upozornila Hana Volfová z Palivového kombinátu Ústí. Po výzvě se podle jejích slov doručené nabídky vyhodnotí a s poskytovateli nejvhodnějších z nich se uzavře nájemní smlouva.

Rozvoj služeb a další infrastruktury v jezerní krajině je důležitý, protože v tomto roce zažije rozlehlý areál první letní sezónu. Jezero se otevřelo veřejnosti loni v září a už při tehdejším návalu se hovořilo o tom, že největší nápor bude od jara do léta 2021.

Město připravuje například lampy, aby se návštěvníci v hlavní části lokality za tmy lépe orientovali a cítili se bezpečněji. Na radnici zatím uvažují o tom, že letos zrealizují pouze veřejné osvětlení od rozvodny ČEZ (od odbočky k jezeru za kostelem) až na konec pláží. Umístit lampy kolem celého jezera podle radnice zatím nemá smysl, protože na protější straně by svítily do prázdna.

Počítá se také s pořízením mobiliáře. Bude to dvě stě lehátek a sto slunečníků pro Technické služby města Most, které se budou na letním provozu podílet. Nová výbava na pláž, kterou nakoupí město, by se měla půjčovat rekreantům.

Most má poprvé ve svém rozpočtu kolonku s názvem Jezero Most, v níž jsou investice schválené loni v prosinci zastupitelstvem. Na jezero uvolnilo pro tento rok přes 11 milionů korun, z toho pět milionů na veřejné osvětlení. Na nutnost rozvíjet služby a komunikovat s podnikateli upozornil už v roce 2010, kdy ještě jezero nebylo napuštěné, například Miroslav Suchý, předseda odborné komise pro oblast cestovního ruchu Hospodářské a sociální rady Mostecka. Tehdy řekl, že podnikatelé musejí včas vědět, zda mohou postavit u jezera třeba autokemp a jaké pozemky budou k mání.

Někteří odborníci v poslední době volají po tom, aby rozvoj jezera Most řešila jasná koncepce, která by vzešla z mezinárodní krajinářsko-urbanisticko-architektonické soutěže, jaká se vyhlásila na jezero Milada na Ústecku.