Novinka ve výstavbě, která oživuje vzpomínky na zbouraný starý Most, přitahuje pozornost návštěvníků jezera, protože stromořadí na holém návrší je vidět z daleka. Ve čtvrtek 29. prosince si místo fotil 65letý Vladimír, rodák z nedaleké Souše. „Přesně tady stál kostel, vedle byla knihovna, a tamhle, kde je teď voda, jsem chodil do školy,“ řekl starousedlík.

Vytváření půdorysu kostela terénní úpravou a výsadbou aleje uvítal. „Dělají to hezky a snad to vydrží,“ dodal senior, který chodí k jezeru skoro každý den. Přiznal, že starý Most, ze kterého se v minulém století stala uhelná šachta a později jezero, mu k srdci nepřirostl. „Já ho neměl moc rád, protože podle mě to bylo špinavé město. Každý dneska sice říká, že kdyby se opravilo, vypadalo by hezky, ale kdo ví, jestli by na to byly peníze,“ uvedl Vladimír.

Turismus v zimě

Jezero Most i koncem roku 2022 přitahuje řadu lidí a parkoviště se plní. U pláže, kde rodiny krmí zimující vodní ptáky, fungují dvě občerstvení s terasou, otevřená jsou hřiště a další dětský plácek se dokončuje. Jedná se o velkou maketu majáku a pirátské lodi, u které se bude ještě dělat odvodnění.

„Jsem nadšený z toho, jak to tu vypadá. Jezero navštěvuji často při sportovních aktivitách a jsem naprosto spokojen. Je super, jak tu úroveň zázemí stoupá,“ řekl 38letý Václav z Mostu, který u jezera natáčí videa z dronu a zveřejňuje je na internetovém serveru YouTube, kde má kanál Mr. lex-lutor.

Při letu dronu používá speciální brýle a sleduje záběry z kamery. „Je to nepřenosný zážitek, máte pocit, že jste v dronu, ale přitom stojíte na místě,“ popsal natáčení u jezera. „Jezdí sem i lidi z Prahy, protože je to pro ně dost atraktivní oblast. Samozřejmě, když se sem nahrnou mraky lidí, tak parkoviště to nepobírají, ale nelze to srovnat s ústeckou Miladou, kde je toho pro lidi málo,“ dodal Václav.

Město Most, které má ve správě nejnavštěvovanější část areálu, hodlá v roce 2023 investovat do zlepšování zázemí další miliony korun. „Chceme udělat závlahu kolem pláží a připravujeme projektovou dokumentaci na další toalety, protože současná kapacita není úplně dostatečná,“ informoval náměstek primátora Marek Hrvol.

Podle schváleného městského rozpočtu na příští rok bude u jezera například nový navigační systém, zavlažování využívající dešťovou vodu z retenčních nádrží a rozšířené zázemí pro městské technické služby, aby s vyšším počtem zaměstnanců zvládly úklid a údržbu i při i extrémní návštěvnosti. Novinkou bude i ponton se solárními panely, zastínění dětského hřiště a pergola ke stánku.

O jezeru Most

Jezero Most je volně přístupná rekreační zóna na okraji nového města Most. Vznikla napuštěním bývalého uhelného dolu vodou z přivaděče od řeky Ohře. Jezero má hloubku přes 70 metrů, průhlednost vody až 8 metrů a rozlohou je větší než Máchovo jezero - je široké 1,9 kilometru a dlouhé 3 kilometry. Zatopená plocha má 309 hektarů, celé rekultivované území 1 300 hektarů. Obvodová pobřežní cesta, kam auta nesmí, je dlouhá téměř 9 kilometrů. Jezero se začalo napouštět v říjnu 2008 a otevřelo se v září 2020. Původně tam stálo staré město Most, které před půl stoletím zaniklo kvůli těžbě uhlí.

Dominantou místa, kde je dnes jezerní areál, byl pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie. Mostecký chrám získal proslulost především přesunem po kolejích o 841 metrů v roce 1975, kdy byl zachráněn před postupující těžbou uhlí. V Guinessově knize rekordů je tato akce zapsaná jako přeprava nejtěžšího předmětu po kolejích. Kostel se nyní nachází v severní části města za Mosteckým koridorem, asi kilometr západně od nádraží. Je ve vlastnictví státu a je národní kulturní památkou.

Okolí kostela sahající až k loukám u jezera se má za pár desítek let postupně proměnit v novou městskou čtvrť až pro 6 500 obyvatel. Výstavbu popisuje urbanistická studie, která předpokládá zakládání rozsáhlých parků, moderních sportovišť a ekologických sídlišť se školami, obchody a další občanskou vybaveností.