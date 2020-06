Otevření jezera Most koncem tohoto léta je stále reálné. Připustil to státní podnik Palivový kombinát Ústí, který se o největší vodní plochu v regionu stará. Lidé se v nové rekreační lokalitě mohou pohybovat s omezením, ale ke břehu stále nesmějí, i když mnozí to porušují a riskují pokutu. Koupání bude zakázané i během prázdnin. Čeká se na dokončení staveb na pobřeží a na zprovoznění hlavní silnice. Budoucí podobu celého území by měli řešit odborníci v architektonické soutěži.

„Otevření jezera pro veřejnost předpokládáme 12. září letošního roku,“ sdělila mluvčí podniku Hana Volfová. Nelze ale vyloučit další posun termínu, pokud plán naruší vyšší moc, například vyhlášení nouzového stavu při případné druhé vlně koronaviru. Pro správce jezera, který přípravy koordinuje s mosteckým magistrátem, je zásadní, aby se kromě pláží zprovoznila silnice Most Mariánské Radčice a lidé mohli k jezeru jezdit.

V sobotu 12. září se měla konat u kostela poblíž jezera Mostecká slavnost, kterou navštěvují desítky tisíc lidí. Kvůli koronaviru ale veselice nebude. Původně se počítalo s tím, že otevření jezera bude součástí slavnosti a doprovodí ho doplňkový program, například první závod dračích lodí na jezeru. I tato akce se zrušila a podle Volfové je pravděpodobné, že ceremoniál u příležitosti zpřístupnění jezera bude komorní.

Diskutuje se o trvalém otevření celého prostoru, aby by byl přístup ke břehu stále volný. Podmínkou je ale dokončení všech stavebních prací. Lokalita je navíc stále dobývacím prostorem, kam podle horního zákona platí zákaz vstupu.

„Lidé by rozhodně neměli vstupovat do vody,“ upozornila mluvčí podniku. Ten už požádal úřady o zrušení dobývacího prostoru a čeká na rozhodnutí.

Palivový kombinát Ústí v tomto týdnu vyhlásil mezinárodní architektonickou soutěž na území jezera Milada, které leží na Ústecku. Podobná soutěž pro jezero Most je podle mluvčí v jednání, ale protože se týká velkého území, bude příprava ještě nějaký čas trvat. Ze soutěže by měly vzejít návrhy na zapojení celé lokality do okolní krajiny. V Mostě se kdysi uvažovalo například o vzniku nové nízkopodlažní městské čtvrti, protože jezero leží poblíž sídlišť.

Projektový tým, který pro Most řeší nový územní plán, už loni doporučil pro jezero územní studii. „Je to unikátní rozvojová oblast,“ řekl hlavní projektant Karel Beránek. Veřejná soutěž by podle něj mohla mít i mezinárodní účast, protože rekultivovaná krajina, kde stálo staré město Most, si to zaslouží.

Jezero Most vzniklo v roce 2014 napuštěním vytěženého uhelného dolu Ležáky. Voda tekla přivaděčem z řeky Ohře. Jezero je hluboké až 75 metrů a má rozlohu 311 hektarů. Na jižních svazích ho lemuje naučná stezka a kolem vede cyklotrasa z Mostu do Braňan. Okolí jezera patří k nejvýznamnějším zimovištím vodních ptáků v ČR a ornitologové zaznamenali i orla mořského. O státní území má zájem město Most, které jedná o převodu vlastnictví. Problémem jsou například vysoké náklady na údržbu rozsáhlé lokality a doplňování vody při odparech během sucha.