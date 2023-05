Jezero Most začne přitahovat víc lidí. Olympijský festival zahájil kampaň

/FOTO, VIDEO/ Zástupci Českého olympijského výboru (ČOV), města Most a Ústeckého kraje představili v úterý 9. května na tiskové konferenci u jezera Most Olympijský festival 2024, který se bude konat u jezera v příštím roce v době letních olympijských her v Paříži.

Prezentace Olympijského festivalu 2024 u jezera Most. | Video: Deník/Martin Vokurka