Jiří Zikán bydlel ve starém Mostě od sedmi do dvaadvaceti let. „Na tu dobu se mi tam žilo dobře,“ vzpomíná 81letý bývalý horník. Když mu v roce 1946 zemřel tatínek a maminka musela chodit do práce, vychovávali ho teta a strejda, který měl do komunistického převratu v roce 1948 prosperující mosteckou autoškolu.

Po svatbě se Mostečan ze středověkého jádra města odstěhoval a postavil se na vlastní nohy. Stejně jako celá jeho generace i on sledoval odstřely domů kvůli těžbě uhlí. „Byla to doba, kdy se o tom nedalo diskutovat jako dnes, kdy je demokracie. Že se bude bourat, se vědělo od začátku 60. let. Na fotkách z té doby je vidět, jak už byly baráky oprýskané a neudržované,“ upozorní pamětník, který bydlel v ulici Švermova, v domě č. p. 192. Stál na cestě mezi 1. a 2. náměstím, ale teď je na jeho místě louka s kruhovým objezdem a silniční odbočkou k velkému parkovišti u hlavní pláže jezera Most.

Most plánuje lávku mezi Hněvínem a jezerem i nový chodník na most dál od Stovky

Kdo zažil obří demolici významného severočeského města z 13. století, nechce skoro věřit, že se ve vykořeněné rekultivované krajině vedle nového města má znovu žít, tentokrát v moderních a ekologických domech. „Já bych byl pro. Zdá se mi, že je jezero Most pro pěší daleko od města. K jezeru chodím nerad, protože ještě furt jsou u něj kypy po těžbě. Nové sídliště by jezero propojilo s městem a třídou Budovatelů. Bude tam určitě zajíždět MHD a bude tam i živěji,“ představuje si budoucnost svého města senior.

Postupný návrat osídlení do míst, kde stálo staré město, navrhuje územní studie jižní části jezera Most. Je to přelom v plánování rozvoje města. „Území bývalého lomu se má stát částí propojující město s jezerem i s jeho krajinným okolím. Vše v dlouhodobém horizontu v souladu s principy udržitelnosti – ekologické až sociální,“ uvádí se ve studii, kterou radnice podrobně představí veřejnosti koncem června. Naplňuje se tak původní rekultivační záměr, že do vytěžené krajiny se musí vrátit obytná zástavba s širokou nabídkou rekreace a kvalitního bydlení.

Jezero Most zviditelní obří poutač. Nemusí být typ Hollywood. Čeká se na návrhy

Studie řeší rozsáhlé nezastavěné území v nejatraktivnější části jezera mezi Hněvínem, plážemi a kostelem, kde převažují nepůvodní louky. Na nich má vzniknout čtvrť pro 6 500 lidí, kteří budou mít k dispozici vše potřebné. V plánu je školka až pro 195 žáků, ZŠ až pro 650 žáků, důmyslně rozmístěný systém ulic s nižšími bytovými budovami, zahrádky, obchody, služby, parky, sportovní areály, kulturní zařízení, loděnice, parkovací domy, cyklostezka a upravené nábřeží řeky Bíliny. Přesunutý kostel je základem osnovy celého území. „Kostel funguje jako kloub pro navazující prostranství a propojuje historii i budoucnost místa,“ stojí ve studii.

„Mně se územní studie líbí. Je to samozřejmě plán do budoucna, ale jsem rád, že ho architekti zpracovali široce a v návaznosti na okolí. Řeší nejen lokalitu u jezera, ale i oblast u kostela,“ říká náměstek primátora Marek Hrvol. Podle něj jde o multifunkční městskou čtvrť, ne o obyčejný satelit s rodinnými domky. „Studie hezky kombinuje zástavbu a přirozené přírodní prostředí. Kdo půjde na veřejné jednání, zjistí, že architekti se zabývali i nepatrnými detaily,“ dodává náměstek. Podle něj realizace záměru potrvá desítky let a musí se čekat i na to, až se v bývalém důlním prostoru stabilizuje navážka zeminy, která po dolování změnila geologické poměry. „Studii je třeba chápat jako vizi budoucího rozvoje města pro další generace v horizontu dvaceti až třiceti let,“ stojí v oznámení radnice na webu, kde část rozsáhlé dokumentace zveřejnila.

Co největší sepjetí s městem

Studie řeší rovněž průmyslovou lokalitu Rico u kostela, která se má měnit na obytné území. Vize počítá i s výstavbou dvou lávek pro chodce a cyklisty k jezeru od úpatí Hněvína a navrhuje přestavbu mostu u muzea nebo jeho rozšíření pro pohyb pěších a cyklistů. U jedné z lávek je v plánu nová zastávka tramvají jezdících mezi Mostem a Litvínovem.

Výstavba domů se bude regulovat. Mají být v rozsahu od dvou do pěti podlaží a mělo by se jednat o lehčí konstrukce, ideálně se solárními panely na střechách. Velká parková prostranství mají sloužit i pro festivaly a větší kulturní akce a kvůli rekreaci a sportu se navrhují velká parkoviště. Technici budou zároveň prověřovat, zda půjde využít pro auta podzemí. Studie vytyčila uliční a stavební čáry pro vymezení hranic zástavby, kde se myslí například i na podobu oplocení. K zajímavostem patří doporučení, aby na sídlišti byl prostor i pro družstevní byty.

V dokumentu se dále uvádí, že záměrem je co nejvíc propojit město, konkrétně třídu Budovatelů, s okolím kostela a plážemi. Proto budou na sídlišti autobusové zastávky a prozkoumá se, zda by mohla do sídliště jezdit tramvaj pro rychlé a přímé spojení z centra Mostu.

Koupání bude. Festival pro 17 tisíc lidí vstup do jezera Most neomezí

Rozvoj území je rozdělen na několik etap. První zahrnuje zástavbu a kultivování okolí kostela, včetně propojení s hlavní pláží a vytvoření krajinného parku mokřin.

Všemu má předcházet podrobné projektování a řešení zásadních otázek, jako je financování, spolupráce se soukromým sektorem či vlastnictví území. Většina ploch u jezera patří státu, ale město už před otevřením lokality žádalo své bývalé území zpět bezúplatným převodem. Tehdejší pravicová vláda to odmítla a jednání uvízla na mrtvém bodě. Městu se nechce dát za území stovky milionů korun. „Pro to by zastupitelé asi těžko zvedli ruku,“ řekl primátor Jan Paparega. Podle jeho náměstka je původní očekávání, že se území zdarma převede na město, už zřejmě nereálné. „Proto hledáme jiné cesty,“ uvedl Hrvol. Radnice by uvítala například speciální dotaci, která by vlastnické poměry narušené těžbou uhlí napravila.

Veřejnost má být u toho

Veřejné projednání konceptu Urbanisticko-krajinářské územní studie jižní části jezera Most se bude konat 28. června od 16 hodin ve velké zasedací místnosti radnice. Město Most zadalo studii v roce 2021 ve spolupráci se státním podnikem Diamo, který se o státní jezero stará. Autorem studie je renomovaný ateliér gogolák+grasse.

Cílem územní studie je najít vhodnou urbanistickou strukturu v území s ohledem na krajinné zázemí a veřejný zájem tak, aby se oblast dala dále rozvíjet městem a soukromými vlastníky za jednoznačných podmínek a srozumitelné koncepce.