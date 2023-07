Někteří Mostečané ještě nebyli u jezera Most, přestože je otevřené už třetím rokem. Například sedmašedesátiletý Petr zná rekreační areál jen z vyprávění nebo obrázků. „Ještě jsem se tam nedostal. Nebyl čas, ale samozřejmě plánuju se tam podívat,“ svěřil se Deníku. Rozlehlá lokalita mezi Hněvínem, Špičákem a chemičkou je mu přitom mnohem bližší než prodavačům občerstvení u jezera. Senior je totiž rodákem ze starého města Most, které stálo v industriální krajině dávno před jezerem. „Bydlel jsem v ulici U Běly, u Revírní bratrské pokladny, což byla krásná velká budova, kam jsem jako kluk chodil se školou povinně k zubaři,“ zavzpomínal starousedlík. Kdyby se v minulém století nemuselo historické jádro Mostu zbourat kvůli těžbě uhlí, měl by teď senior pláž za barákem a nikam by nemusel jezdit.

Olympijský festival

V České republice se bude Olympijský festival konat už pošesté. První byl v roce 2014 během ZOH v Soči, kdy Olympijský park v Praze na Letné navštívilo 400 tisíc lidí. Pak se festivaly konaly při každých olympijských hrách v jedné či několika lokalitách najednou - na Lipně, v Plzni, Ostravě, Pardubicích, Brně a Praze. Festival u jezera Most organizuje Český olympijský výbor s partnery a sportovními svazy a za podpory Ústeckého kraje a města Most.

Nebo dvaapadesátiletá Anna, která chválí Most, že se celkově změnil k lepšímu. Do Mostu se vrátila po třiceti letech, aby byla na blízku nemocné mamince. Anna se přistěhovala v srpnu 2020, tedy měsíc před zpřístupněním jezera Most veřejnosti, ale dosud ho nenavštívila. „Dcera tam chodívá občas s dětmi, ale řekla, že na pláži jsou kameny, takže je to koupání na prd. Jít tam jen na procházku, to je pro mě docela dálka,“ vysvětlila. Jednou byla za kostelem, ale úplně dolů k jezeru nešla. Proč? „Protože za prvý tam bylo strašně moc lidí a za druhé mám problémy s chůzí a s koordinací po mrtvičce, takže po těch kamenech bych to nezvládla. To fakt pro mě není. To si radši dojdu na Benedikt, kde je to pro mě lepší,“ dodala. Ví, že k jezeru Most jezdí autobusy městských linek 30 a 16 a že u jezera by se mohla procházet po asfaltové okružní cestě, přesto ji ani taková procházka neláká. „Na to je lepší Matylda, kde už jsem byla,“ uvedla.

Jiní Mostečané chodí k jezeru Most často. „My jsme tam pečený vařený, ale je fakt, že kamenitá pláž není příjemná. Po těch šutrech se nám špatně chodí, hlavně když jdeme z vody,“ shodl se manželský pár při anketě Deníku.

Jezero Most začne přitahovat víc lidí. Olympijský festival zahájil kampaň

Jezero si dost oblíbila mládež, která se díky tomu nemusí tolik zdržovat v obchodních centrech. „Když jdu s někým ven, tak jdeme k jezeru,“ řekl 15letý Matěj. Do rekreačního areálu se dopravuje městským autobusem linky 16. K jezeru jezdí také linka 30, ale brzy bude příměstská lokalita ještě dostupnější.

Zajíždět do ní bude od srpna dvoupodlažní autobus, který má jako atrakce vozit lidi a propagovat při tom Olympijský festival. Ten bude u jezera v létě 2024 během olympiády v Paříži. „Autobus jsme pořídili kvůli posílení dopravy města Most i pro zatraktivnění MHD. Věříme, že jezero Most objeví i díky Olympijskému festivalu řada lidí z České republiky,“ informoval primátor Marek Hrvol. Kdy a po jaké trase bude patrový autobus jezdit, ještě není známo. „Dáme to veřejnosti včas vědět na našich stránkách,“ ujistil sekretariát dopravního podniku.

Olympijský festival u jezera Most bude jediný v České republice. Očekávají se davy lidí, pro které vznikne například největší tuzemská fanzóna pro sledování olympijských her v Paříži. K jezeru budou také přijíždět olympionici po svém návratu ze soutěží. „Po návratu z her v Riu jsme měli velkolepé přivítání na festivalu v Lipně a byl to pro mě jeden z největších životních zážitků. Věřím, že se nám podaří stejnou atmosféru připravit i u jezera Most,” sdělil ambasador Olympijského festivalu v Mostě Ondřej Synek, trojnásobný olympijský medailista ve veslování. Synek si už jízdu patrovým autobusem k jezeru vyzkoušel při testovacím provozu.

Po dobu trvání Olympijských her festival nabídne dětem a dospělým téměř padesát sportů k vyzkoušení pod vedením trenérů a olympioniků. „Já se na Olympijský festival těším. U jezera mají vzniknout sportoviště, které tam zůstanou delší dobu, takže to bude super,“ řekl 16letý Dominik.

Také 67letý Petr, který u jezera ještě nebyl, festival uvítal. Možná využije patrový autobus k tomu, aby ještě letos spatřil místa, kde dřív bydlel. „Nebude to na plavání v jezeru, spíš na podívání,“ uvedl Mostečan ze zmizelé ulice U Běly.

Co a kdy jezdí k jezeru Most

Autobusová linka MHD č. 16

Od nádraží: v pracovní dny v 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 13.40, 14. 10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 19.10, 19.40 hodin, o víkendech v 9.30 a pak každou následující půlhodinu až do 19.30 hodin.



Autobusová linka MHD č. 30

Z centra města (od Centralu): v pracovní dny v 8.28, 9.28, 10.28, 11.28,12.28, 13.13, 13.43, 14.13, 14.43, 15.13, 15.43, 16.13, 16.43, 17.13, 17.43, 18.13 hodin, o víkendech v 9.28 a pak každou následující půlhodinu až do 18.28 hodin.



Zpáteční spoje od jezera do města mají stejné intervaly. První autobus linky 30 jede od jezera v 8.57 v pracovní dny a o víkendech v 9.30, poslední spoj vyráží v 18.45 a v 19.00 hodin. První autobus linky 16 jede od jezera v 8.31 v pracovní dny a o víkendech v 9.51, poslední spoj vyráží v 19.51.



Jezero Most

Otevřelo se v září 2020 v místě, kde od 13. století stálo významné podkrušnohorské město Most, o 700 let později zbourané kvůli těžbě uhlí. Nyní je rekultivovaný bývalý obří důl volně přístupnou vodní plochou sloužící pro rekreaci Mostečanů, kteří bydlí v nedalekém novém městě. Jezero má hloubku přes 70 metrů, průhlednost vody až 8 metrů a rozlohou je větší než Máchovo jezero - je široké 1,9 kilometru a dlouhé 3 kilometry. Zatopená plocha má 309 hektarů, celé rekultivované území 1 300 hektarů. Obvodová pobřežní cesta, kam auta nesmí, je dlouhá téměř 9 kilometrů. Návštěvní řád například zakazuje rybolov a provoz motorových člunů kvůli udržení čisté vody. Podle nové studie má v druhé polovině 21. století vzniknout u jezera atraktivní ekologické sídliště pro 6 500 obyvatel. Ambiciózní plán zahrnuje i lanovku na hrad Hněvín, krajinné parky, kemp, loděnici a umělou vlnu pro surfaře. Kolem Mostu jsou celkem tři jezera, všechny vznikly zatopením uhelných šachet a slouží pro sport a rekreaci.