První půjčovna plavidel u jezera Most. | Video: Martin Vokurka

Přání mnoha návštěvníků se splnilo. Na okraji hlavní pláže jezera Most začala veřejnosti sloužit půjčovna plavidel. Pronájem kajaku na jednu hodinu stojí 300 korun a paddleboardu 250 korun. „Jsme tu od minulého pátku a zájem je velký. Jen v neděli jsme měli přes šedesát výpůjček. Novou službu využívají hlavně rodiny, buď páry, nebo maminky a tatínkové s dětmi,“ sdělila provozovatelka Šárka Ramešová z Mostu. Půjčovna s názvem Sharka brzy nabídne i šlapadla za 300 Kč a lekce jógy na vodě za 200 Kč.

Provozovna zatím sídlí v kontejneru, ale v druhé polovině července se přemístí na velké pobřežní molo s kotvištěm, které rozšíří rekreační plochy přímo na hladině jezera.

Půjčovna má otevřeno každý den od 10 do 18 hodin a v provozu bude do 30. září. Za nepříznivého počasí nebude plavidla z bezpečnostních důvodů pronajímat. „Když fouká silný vítr, jsou tu vlny skoro jako na moři. Například lidi na šlapadlech by měli problém se vrátit,“ vysvětlila Ramešová.

V nabídce má 20 paddleboardů pro děti i dospělé, začátečníky i pokročilé. Kajaky jsou celkem čtyři, dva jednomístné a dva pro vícečlennou posádku. V ceně jsou i plovací vesty. Šlapadel bude šest - některé ve tvaru labutí až pro 4 osoby a zbylé se skluzavkou a místem až pro 5 osob.

Půjčovné se dá platit i bankovní kartou. Ramešová s týmem brigádníků zálohy nevybírá, ale zájemci musejí předložit osobní doklad, třeba občanský průkaz, kvůli identifikaci a podpisu nájemní smlouvy s provozním řádem. Rezervace plavidel není možná. Užívání je na vlastní nebezpečí.

Dětem mladším 12 let je vstup na palubu povolen pouze v doprovodu dospělé osoby starší 18 let. Podle Ramešové rodiny s dětmi objevují při plavbě místa, která by jinak neviděly. Oblíbené je pozorování hnízdiště labutí s mláďaty v nedalekém zálivu.



