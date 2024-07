„Je to klenot Mostecka a já jsem hrozně hrdý na to, že jsem tomu klenotu od počátku poměrně dost přidával,“ říká Štýs o jezeru Most, ke kterému přijel autobusem MHD. Expert na životní prostředí a držitel státního vyznamenání za zásluhy ve svém oboru už nemá tolik sil, aby k jezeru chodil častěji, ale kdykoliv ho navštíví, vidí něco nového. „A to nové je pěkné,“ dodává a oceňuje zázemí pro rekreanty i vybavení pro děti.

Nyní ho však zajímá, jak pokračuje příprava na dvoutýdenní Olympijský festival, jehož areál se u jezera buduje. „Takovou událostí se město ohromně zviditelní,“ míní Štýs, který kdysi předvídal, že se do rekultivované krajiny vrátí život (resocializace území) a že pozoruhodná oblast v Podkrušnohoří bude ve 21. století nesmírně cenná hlavně pro obrovské zásoby kvalitní vody. Hygienici zkoumají vzorky z jezera Most od roku 2021 a dosud nezjistili zhoršení. Také poslední expertiza z 1. července potvrdila, že voda je bez závad a vhodná ke koupání.

Služby a doprava

Jezero Most leží na severním okraji města Most, necelý kilometr od nejbližší obytné zástavby. Oblíbenou rekreační zónu dělí od sídlišť rušný dopravní koridor se silnicí I/13, železniční a tramvajovou tratí a řekou Bílina. Proto vedou k jezeru od města dva mosty. Areál je volně přístupný celoročně a zdarma je i parkování na plochách pro stovky aut. Koupání a všechny sportovní aktivity jsou na vlastní nebezpečí.

U hlavní pláže je řada objektů s teplým i studeným občerstvením. Mají otevřeno každý den až do večera a už v 8 hodin se tu dá koupit snídaně. „Nabízíme samozřejmě trdelníky, nejen sladké, ale i slané, které jinde jen tak neuvidíte. Jsme tu i o víkendech,“ říká prodavačka Dana Čápová ze stánku Trdlo bar, který vydává také kávu, prosecco a chlazené limonády.

Cena občerstvení

u jezera Most (výběr) točená zmrzlina 60 Kč ledové latte 118 Kč hovězí tacos se sýrem a nakládanou cibulí 85 Kč/ks beef bowl 245 Kč párek ve francouzské rolce 53 Kč americký hot dog 89 Kč pizza 179 Kč panini 89 Kč trdelník (180 g) od 99 do 139 Kč čepovaná citronová limonáda s mátou 55 Kč/0,5 l čepované pivo Plzeň 62 Kč/0,5 l kofola 38 Kč/0,5 l káva espresso 45 Kč

Čápová chystá těsto na trdelníky sama. „Teď ho tady bochánkuji a pak ho musím nagramážovat, aby mělo správnou hmotnost,“ tvrdí u nerezové desky.

Fronta u stánku dopoledne ještě nestojí, takže uvnitř je víc času na přípravu pochoutek. Víkendy jsou ale u jezera návštěvnicky silnější, a to se pak personál musí ohánět, protože jezdí i turisté z Německa.

V sousední provozovně jde za horka nejvíc na odbyt zmrzlina a ledová káva. Vedle je největší zájem o beef bowl – trhané hovězí maso s rýží a salátem. Vše se dá sníst u stolů na terasách nebo plážových lehátkách, která jsou dostupná zdarma, stejně jako dětská hřiště s řadou atrakcí, například s vrakem lodi, tobogánem v majáku či balanční stezkou.

Co se týče dalších služeb, u jezera je budova s bezplatným WC či stanice pro dobíjení elektrokol. K pláži se dá dojet z města i na sdílených kolech. Prvních 15 či 30 minut jízdy (podle startovní stanice) je zdarma, pak se cyklistům účtuje 25 korun za každých 30 minut. U stanice kol je nová elektronická úschovna zavazadel, ale ještě není v provozu.

Brzy se má zprovoznit také půjčovna paddleboardů na velkém molu, které se ještě kompletuje. U jezera zatím chybí kemp. Jeho stavba, včetně chatiček, je ve fázi studie a realizace je v plánu po roce 2025, po majetkoprávním vypořádání pozemků. Letošní novinkou je zlepšení dostupnosti jezera pro chodce, kteří od června využívají nový chodník k mostu u sídliště Stovka. K jezeru jezdí od léta posílené městské autobusové linky 16 a 30.

Olympijský festival

Největší akcí u jezera Most bude Olympijský festival, který potrvá od 25. července do 11. srpna a během olympiády v Paříži nabídne veřejnosti ochutnávku víc než padesáti sportů, největší fanzónu v ČR a další služby, včetně plochy pro ubytování ve stanech a karavanech.

Výstavba oploceného festivalového areálu je v plném proudu a řidiči přijíždějící k jezeru by měli být opatrní kvůli většímu pohybu dělníků a techniky. Část centrálního asfaltového parkoviště je zavřená (vzniká tam skatepark), ale motoristé mohou využít zdarma dvě náhradní štěrková velkokapacitní parkoviště v okolí. U takzvaného parkoviště P 2, které je dál od jezera (vedle kostelního hřbitova), vyrostly dvě autobusové zastávky zprovozněné 5. července.

„Jsme si vědomi, že toto parkoviště je od prostoru pláží a hlavního centra jezera Most vzdálené několik stovek metrů, a tak jsme po dohodě s Dopravním podnikem měst Mostu a Litvínova připravili možnost bezplatné přepravy cestujících, kteří se z tohoto parkoviště dostanou k jezeru a případně zpět,“ informoval primátor Marek Hrvol.

O jezeru Most

Jezero o rozloze 309 hektarů vzniklo napuštěním bývalého uhelného dolu Ležáky - Most vodou z potrubního přivaděče od řeky Ohře. Vytěžený důl, kvůli kterému bylo před rokem 1989 zbouráno historické město Most, se naplnil vodou v letech 2008 až 2014.

Nové vodní dílo patřící státu se veřejnosti otevřelo po vybudování základní infrastruktury v září 2020. Má hloubku kolem 70 metrů a rozlohou je větší než Máchovo jezero - je široké 1,9 kilometru a dlouhé 3 kilometry. Obvodová pobřežní cesta, kam auta nesmí, je dlouhá téměř 9 kilometrů.

Zajímavost V článku zmíněný Stanislav Štýs v minulosti prosazoval, aby bylo jezero Most přejmenováno na Mostecké jezero. „Obyvatelům Ženevy by se také nelíbilo, kdyby se Ženevskému jezeru říkalo Jezero Ženeva,“ upozornil Štýs s odvoláním na český příklad - je Máchovo jezero, ne jezero Mácha. Návrh ale neuspěl. Zůstalo u názvu, který se používal od doby projektování hydrické rekultivace.

V areálu platí návštěvní řád. Ten například stanovuje, že je zakázán rybolov, provoz motorových člunů či pohyb psů na hlavní pláži. O ni a blízké okolí se stará město Most ve spolupráci se státním podnikem Diamo.

Podle územní studie má v jižní části jezera na ploše o rozloze 180 hektarů vznikat na etapy nová městská čtvrť s 2 500 byty až pro 6 500 obyvatel. Ambiciózní plán pro 2. polovinu 21. století zahrnuje i výstavbu parků, škol, školek, sportovních areálů a dalších zařízení pro služby a obchod, kde by práci našlo několik tisíc lidí.

