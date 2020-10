Nová krajina u Mostu poskytuje azyl stovkám lidí. Roušku tam nosí málokdo.

V sobotu 24. října navštívila jezero Most odpoledne i večer řada lidí. Parkoviště byla plná. | Foto: Deník / Martin Vokurka

Devatenáctiletý student Martin projde mumrajem na hlavní pláži a na zadním prázdném molu vstoupí v červených šortkách do vody. „Je to teplé,“ zhodnotí po krátké rozplavbě. Otužování mu dělá dobře. U jezera Most, které se veřejnosti poprvé otevřelo v půlce září, je už podesáté. S kamarádem nejprve uběhnou jezerní okruh dlouhý skoro devět kilometrů a po zklidnění jdou pomalu do vody. „Je to pro zdraví a baví mě to. Dnes jsem tu ale sám,“ řekne mladík před dalším ponorem.