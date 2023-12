/FOTO, VIDEO/ V dešti a s jarní teplotou vstoupili do jezera Most v sobotu 30. prosince desítky otužilců při akci Rampouch. Z břehu je sledoval dav lidí.

Otužilci šli v sobotu 30. prosince do jezera Most při akci Rampouch.. | Video: Deník/Martin Vokurka

Plavci po vykoupání dostali medaili. „Voda byla lepší než na Matyldě, kde je studenější,“ řekla 76letá lékařka Milada Bláhová z Plaveckého klubu Otužilci Most. Tento spolek 20. ledna na jezeru uspořádá větší akci – první ročník Českého poháru v zimním plavání v Mostě, který bude zároveň třetím ročníkem setkání otužilců na jezeru Most. Soutěž o ceny zahájí pořadatel ve 12 hodin, prezence ale začne už v 9.30 hodin. Délka závodních tratí bude od 100 do 1 000 metrů. Šatny budou ve stanech a zajištěno bude i občerstvení s příspěvkem 30 korun na jídlo. Očekává se účast dvou set otužilců. Podrobnosti jsou na webu otuzilci-most.webnode.cz.