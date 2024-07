Nové molo s fotopointem na jezeru Most. | Video: Martin Vokurka

Martin Vokurka dnes 05:22

Na jezeru Most už plave nové molo spojené dvěma můstky s hlavní pláží. Je to největší molo v areálu. Otevřít by se mělo koncem tohoto týdne, kdy u jezera začne dvoutýdenní Olympijský festival.