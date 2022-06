Postupná výstavba atraktivní obytné čtvrti v jižní části jezera Most bude technicky i finančně náročná, potrvá desítky let, ale má dostat město na vyšší úroveň v kvalitě života. I když se osídlení rekultivované krajiny očekává až ve druhé polovině tohoto století, někteří Mostečané se obávají, zda to není příliš velké sousto pro město, kterému ubývá obyvatel a trápí ho sociální problémy. I tato vážná témata se otevřela na veřejném projednávání konceptu urbanisticko-krajinářské studie, která po zařazení do městského územního plánu jasně určí směr - co, kde a kdy se bude moci u jezera stavět.

„Je to obrovská příležitost dát městu novou tvář a vnést do něj novou energii. A tak je k tomu třeba přistupovat,“ řekl architekt Ivan Gogolák, který s početným týmem expertů koncept studie zpracoval.

Urbanisté při práci mysleli na aktuální sociální klima, ale studie tohle sama řešit nemůže. Město musí přijít s dalšími strategiemi na zlepšování občanského soužití. Důležité budou i dohody s vlastníky území, aby u jezera bydlel různorodý mix uživatelů a zabránilo se skupování pozemků pro účely rychlého zisku nebo obchodování s chudobou. Tvůrci studie proto doporučují, aby část bytů u jezera patřila městu, aby během plánování posilovalo místní sounáležitost a dialog s veřejností. „Každá věc se dá vyřešit,“ upozornil vizionář Gogolák.

Území pro jezerní čtvrť je velké 180 hektarů a sahá od pláží až k řece Bílina u Rikovky, která se má v jedné z etap také přestavět na bydlení. Většina oblasti patří státu a městu a vešlo by se do ní až 15 tisíc lidí. Studie ale počítá s pěti až šesti tisíci obyvateli, což dává prostor zeleni a umožňuje dalším generacím Mostečanů koncepci rozvoje jezera Most přizpůsobovat svým potřebám. Zatím se však odhaduje, že minimálně do dvaceti let se žádné obytné domy stavět nebudou. Výjimkou mohou být stavby u pláží, tedy sportoviště, kemp, loděnice či umělá vlna pro surfaře.

Jezero vzniklo z uhelného dolu, a proto bude zakládání budov na zatravněných navážkách zeminy dražší a složitější než na polích za městem. Výstavba několika na sebe navazujících menších sídlišť se rozdělí na etapy a začne tam, kde je stabilnější a rovnější terén. Pomoci mají nové technologie, lehčí konstrukce a u větších objektů piloty v hloubce přes 70 metrů. Studie nyní nepřipouští stavby ve svazích, aby se budovy „nesvezly“ dolů.

Plán neobsahuje ani běžná kamenná náměstí, protože preferuje volnější parková prostranství mezi domy. Ty mají na vizualizacích tvar kostek, protože přesnou podobu budov určí podrobnější projekty. Prověřovat se bude i lanovka na Hněvín a zavedení tramvajové dopravy.

Jasno je už o tom, že čtvrť se propojí s městem dvěma mosty pro chodce a cyklisty. A pokud povede do Mostu vysokorychlostní železniční trať z koridoru Drážďany – Praha, hlukové limity v zástavbě u řeky Bíliny mají být v pořádku.

Udržet jednotu města

Podle mosteckého patriota Jana Machovce je pro budoucnost celého města důležité, kdo se do nové čtvrti nastěhuje, zda spíš Mostečané, nebo lidé z jiných měst. „Když to budou tisíce lidí z Mostu, který se dlouhodobě vylidňuje, tak se obávám, že to způsobí další problémy,“ řekl.

Rekonstrukce centra Mostu se odkládá. Město sice chystá pilotní projekt na revitalizaci veřejných prostranství sídliště Pod Lajsníkem, ale na komplexní regenerace panelákových zón, včetně stavebních úprav bytů, nejsou peníze ani sjednané dohody s vlastníky. Navíc po vlně vysoké nezaměstnanosti a masivní privatizaci městských bytů starousedlíci čelí sociálnímu vyloučení, protože část města se proměnila v chudinské zóny s častější kriminalitou. Slova, že mladí Mostečané po studiích odcházejí za lepším jinam, jsou už evergreenem.

I proto plánovaná čtvrť u jezera vzbuzuje otázky. „Věnujme větší pozornost demografii. Most přišel v posledních dvou dekádách o tisíce obyvatel. Je na zamyšlenou, jestli je vhodné připravovat novou čtvrť, která bude velikostí srovnatelná s městy typu Odolena Voda,“ řekl Petr Neumann z Mostu. Dodal, že mladé lidi si město nemůže udržet jen nabídkou lepšího bydlení - měli by mít i dobrou práci blízko bydliště.

Mezi lidmi zaznívají také prognózy, že jezerní čtvrť nebude novou tváří Mostu, ale že za řekou vznikne úplně nové město a stará zástavba se samovolně segreguje.

Radnice sází na pozitivní vývoj, při kterém hrozby odpadnou a obě části města, oddělené od sebe řekou, čtyřproudovou silnicí, železnicí a tramvajovou tratí, se podaří propojit díky novým mostům a uliční ose jezero - kostel – sídliště.

„Otázkou sociální i teoreticky možným vylidňováním města jsme se dlouho zabývali. Diskutovali jsme třeba o tom, kolik lidí do lokality u jezera pustit. Míra zástavby je podle konceptu studie malá a navíc počítáme s tím, že za desítky let se sociální situace v Mostě zlepší,“ uvedla vedoucí radničního odboru rozvoje a dotací Iva Mazurová.

Podle odborníků je třeba tak zásadní rozvoj města plánovat mnoho let dopředu i v těžších časech, aby v příznivějších podmínkách bylo co nejvíc věcí připraveno. Gogolák mimo jiné doporučuje začít sázet u jezera aleje a stromořadí v místech, kde se počítá s budoucími ulicemi, aby Mostečané s předstihem vnímali základ rodící se městské struktury. Tím se podle architekta lidé s proměnou místa snadněji identifikují. A budoucí obyvatelé pak ocení, že mají pod okny vzrostlé stromy, a ne holé sazenice bez stínu během veder.

U jezera nemá vzniknout velký satelit s rodinnými domy. Přednost dostane udržitelná a pestrá občanská vybavenost, tedy řadové domy, dvojdomy, nižší bytové domy, obchody, kanceláře, sportoviště, školská a kulturní zařízení, která podpoří komunitní život. Ten se má odehrávat z velké části v parcích, například v místě, kde stálo před zbouráním středověké jádro starého Mostu.

„Pracujeme s historickou stopou starého Mostu. Je to výrazné dědictví s velmi zajímavým příběhem evropského významu,“ uvedl Gogolák. Podle něj si to řada Mostečanů možná ani neuvědomuje, ale krajina u jezera s panoramatem města, kostelem mezi vrchy Hněvín a Špičák a s jizvami po těžbě je v rámci celé ČR unikátní.

Podněty, náměty a připomínky ke studii může veřejnost zasílat vedoucí radničního odboru rozvoje a dotací do 15. července. Až město studii schválí, stane se závaznou součástí územního plánu, který se o novinku doplní v příštím volebním období.

Po schválení nového územního plánu v roce 2021 se jižní část jezerní krajiny stala rezervou, jejíž rozvoj je podmíněn zpracováním územní studie. Její zpracování zadalo město ve spolupráci se státním podnikem Diamo, který se jezero stará.