/FOTO, VIDEO/ Jezero Most žije i v zimě. Rušno u něj bylo v sobotu 20. ledna, kdy se na břehu shromáždily stovky lidí. Otužilci i diváci.

Plavecký klub Otužilci Most uspořádal už třetí setkání otužilců v Mostě, které bylo zároveň prvním oficiálním závodem v rámci Českého poháru v zimním plavání v Mostě. | Video: Martin Vokurka

Do ledové vody vstoupilo postupně přes 130 borců z celé ČR, kteří dorazili na 1. ročník závodu Českého poháru v zimním plavání v Mostě a na třetí mostecké setkání otužilců. Pořadatelem byl spolek Plavecký klub Otužilci Most.

Počasí přálo – mráz, slunečno a sníh. Tratě měřily 100, 250, 500, 750 a 1 000 metrů. Organizátor zajistil občerstvení, vyhřívané stany, občerstvení, lékařský dozor i tombolu. V cíli závodu nechyběla kopečková vanilková zmrzlina.

Seniorka Libuše Švrčková přijela až z Českých Budějovic. Jezero Most viděla poprvé. „Hrozně se mi líbí. Jsem trošičku smutná, že jsem z oddílu přijela sama, protože tady je to krásné. Tuhle oblast jsem vůbec neznala, a chtěla jsem ji vidět,“ svěřila se bronzová medailistka z Mistrovství světa v zimním plavání ve Slovinsku v roce 2023, kde uspěla ve věkové kategorii 60 – 69 let. Nyní se chystá na březnový šampionát, který bude v Estonsku.

Jezero i dobré podmínky ocenil také Vít Šafařík z Pardubic. „Počasí nádherné, slunce svítí, je napadaný sníh a voda má tři a půl stupně. Vzbuzuje to naprosto pozitivní emoce. Co chtíc víc?“ uvedl zimní plavec.

Někteří účastníci přijeli už v pátek, aby si prohlédli Most. Akce, která se má příští rok konat zas, tak podpořila i turistický ruch. Několik otužilců oslovených Deníkem uvedlo, že chtějí přijet v létě na Olympijský festival u jezera.