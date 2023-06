Největší rekreační areál na Mostecku se připravuje na třetí prázdninovou sezonu. Od minulého roku přibylo občerstvení i hřišť. Budoucnost okolí jezera zaujala odborníky na architekturu a stavitelství.

Je větrný červnový večer před školními prázdninami a od Krušných hor se k jezeru Most stahují šedivé mraky. Kolem přístaviště, kde vlny rozhoupaly dvě zakotvené jachty, spěchá k autu muž s plovacím prknem na zádech. Pak se na okružní asfaltové cestě objeví už jen pár výletníků, kteří míří k hlavnímu parkovišti na protějším břehu. Na hladině není vidět ani jedna hlava. Blíží se bouřka.

Pro Barboru Hauschildovou je to signál, že už nikdo nepřijde, a proto zavírá občerstvení. Říká mu Karavan na jezeře. Stojí u křižovatky cest mezi psí pláží a zázemím pro vodní sporty. Od 1. července, kdy dětem začne dlouhé volno a dospělým letní dovolená, chce mít Mostečanka otevřeno od 10 nebo 11 hodin do 19 hodin. „Záleží podle lidí a počasí. Když budou lidi, tak jsme ochotni tady být do deseti do večera jako minulý rok,“ říká mladá žena, která stánek na kolečkách provozuje s přítelem.

Otevřeli před měsícem a zájem oproti loňsku roste

„Letos je to dobré. Lidi se k nám už naučili chodit. Ví, že jsme tady. Je to i tím, že vedle je psí pláž, kterou vyhledává hodně pejskařů,“ vysvětluje Barbora Hauschildová. Karavan s venkovním posezením nabízí nápoje i jídlo, třeba párek v rohlíku, klobásy a v červenci přibudou lívanečky.

Zajímavost

* U jezera Most se bude v příštím roce konat Olympijský festival 2024, jediný festival v ČR zaměřený na letní olympijské hry v Paříži.

* V Mostě bude festival novinkou, dosud se konal ve velkých městech, například v Praze, Brně, Ostravě a na Lipně. Cílem festivalu je co nejvíc přiblížit veřejnosti atmosféru olympiády, představit různé druhy sportů a motivovat zejména děti a mládež k pohybu.

* V Mostě se má prezentovat nejvíce sportů v historii těchto festivalů.

* Očekává se účast desítek tisíc lidí, kteří budou také sledovat na místě přímé přenosy z Paříže a vítat české olympioniky.

Na rušnou prázdninovou sezonu se připravují i stálé provozovny občerstvení v rekreační zástavbě u hlavní pláže na jižní straně jezera. Zatopená bývalá uhelná šachta se veřejnosti zpřístupnila po rozsáhlé rekultivaci krajiny v září 2020, takže letošní prázdninový provoz bude třetí v pořadí.

Mezi centrální pláží a parkovištěm návštěvníci najdou tři gastronomické objekty a jeden mobilní stánek.

Podnik s názvem Lagarto Encore je otevřený celý týden od 8 do 21 hodin. Během letní sezony jde na dračku hlavně zmrzlina a ledová káva. „Chodí k nám i Němci. Jsou to většinou skupinky seniorů,“ řekla prodavačka, která nabízí i speciální kávy a buchtičky s krémem. Sousední Bistro Plzeňský restaurant bude přes prázdniny sloužit v pátek a sobotu od 9 do 21 hodin a v ostatní dny od 9 do 20 hodin. Nejvíc žádané je čepované plzeňské pivo. „Lidi také hodně kupují Birrel a točenou kofolu. Z jídel jdou dobře na odbyt hot dogy, párky v rohlíku i panini,“ prozradila obsluha.

Olympijský festival bude v roce 2024 exkluzivně pouze na unikátním jezeru Most

Sezonní nováček fast food Bonmomo, který se u jezera otevřel letos v březnu a nabízí hlavně burgery, bude během prázdnin v provozu každý den od 10 do 21 hodin. Zatím je v něm největší zájem o burgery s hovězím masem a o hranolky. „Já myslím, že sezóna bude dobrá, i když tady se to hodně odvíjí od počasí. Když fouká a je chladněji, tak to není úplně ideální, ale když je teplo, tak je u jezera nával a u nás stojí fronty,“ sdělil jeden z prodavačů. Novinkou u jezera je Trdlo bar v přívěsu. Nabízí trdelník, kávu i šumivé víno. „Začali jsme v květnu a budeme tu do září. Ve všední dny máme otevřeno od 9 do 18 hodin a v pátek, sobotu a neděli od 9 do 20 hodin,“ uvedla prodavačka.

Prodejci občerstvení využívají toho, že jezero Most se stalo letoviskem známým po celé republice a že přijíždí hodně výletníků nejen z Mostu, ale také ze sousedních okresů, například z Chomutovska.

Jak to vidí návštěvníci

„Ke Kamencovému jezeru psi nesmí, takže jezdíme sem, kde se náš pes může vykoupat i proběhnout. Tady je to nové a je tu obrovský prostor, kde se lidi nemačkají a každý si najde svůj kout, který mu vyhovuje. Jezero je navíc dál od města, takže pro mě ideální,“ svěřil se 24letý Jan z Jirkova, který byl u jezera Most s rodinou už několikrát a brzy chce přijet autem zas. Uvítal také, že za parkování se neplatí. Parkoviště je pro 200 aut a vedle na louce je velká štěrková plocha, kdyby stání na asfaltu nestačilo.

Jezero Most koncem června.Zdroj: Deník/Martin VokurkaU hlavní kamenité pláže je několik dětských hřišť. Letošní novinkou je maják s klouzačkou, který je propojený lanovým mostem s vrakem lodi. U vody jsou slunečníky, přenosná lehátka a převlékárny. Nechybí ani objekt s toaletami a nabíječka na elektrokola. I když lidé vybavení areálu většinou chválí, podle některých návštěvníků je stále co zlepšovat. Chybí jim třeba kemp nebo víc laviček a odpadkových košů na cestě vedoucí k opačné straně jezera, kde je klidnější přírodní oblast. „Když jsme tam šli na procházku s rodinou, tak nám ty lavičky hrozně chyběly,“ řekl 39letý Josef z Mostu, který podél jezera také běhá a fotí odlehlejší místa.

K jezeru se dá dojít z města pěšky přes areál s děkanským kostelem. Výhodné je využít MHD. K jezeru v létě jezdí od rána do večera dvě autobusové linky, 16 a 30. O víkendech obsluhují jezero v půlhodinových intervalech. První spoj přijíždí k vodě po 8. hodině a poslední spoj odjíždí od jezera v 19.51 hodin.

U jezera není plavčík, koupání je tedy na vlastní nebezpečí. Kvalitu vody hygienici pravidelně sledují na dvou místech od roku 2021. Letos začali s měřením 15. května, všechny kontroly dopadly dobře a voda je vhodná ke koupání.

Budoucnost jezera

Vybudování základní infrastruktury u rekreačního jezera byl jen začátek. V druhé polovině 21. století má na 180hektarové louce mezi vodní plochou a městem vzniknout nová mostecká čtvrť až pro 6 500 obyvatel. Ambiciózní plán zahrnuje kromě obytných domů, škol, obchodů, sportovišť a kanceláří i lanovku na hrad Hněvín, krajinné parky, kemp, loděnici a umělou vlnu pro surfaře. Územní studie jižní části jezera, kterou pro město vytvořila architektonická kancelář gogolák + grasse kvůli stavební regulaci budoucího osídlování, získala v červnu celostátní titul Urbanistický projekt roku 2023. Soutěž vyhlásila se svými partnery Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

Mnozí lidé nechtějí žít u jezera Most, kde bude stát město. Chraňme klid, tvrdí

Odborná porota ocenila na studii zejména kompoziční záměr, který navrací přesunutému děkanskému kostelu význam ve struktuře osídlení. „Studie je zdařilým příkladem rehabilitace území, devastovaného důlní činností," píše se v hodnocení poroty.

Podle vedení města je studii třeba chápat jako dlouhodobou vizi Mostu, jejíž realizace nebude jednoduchá a vyžádá si spoustu času, peněz a jednání se státem a soukromými investory. Očekává se, že kvůli složitým základovým podmínkám bývalé těžební oblasti budování sídliště nezačne dřív než za 15 let.

Záměr, který je součástí územního plánu města a má zabránit živelné výstavbě, je navíc rozdělen do několika stavebních etap. „V současné době nejsou pozemky ve vlastnictví města Mostu a právě územní studie, která je závazná pro rozhodování v tomto území, zajistí kontrolu nad budoucím rozvojem této lokality, ať je vlastníkem pozemků kdokoliv,“ informoval primátor Mostu Marek Hrvol.

Většina pozemků u jezera patří státu. Radnice usiluje o získání nejatraktivnější jižní oblasti, jejíž rozvoj finančně podporuje jako nájemce.

Ceny občerstvení u jezera Most

Karavan na jezeře

párek v rohlíku: 40 Kč

klobása s pečivem: 90 Kč

domácí limonáda 0,5 l: 50 Kč

točená limonáda 0,5 l: 40 Kč

pivo 0,5 l: 40 Kč

ledová tříšť: 50 Kč

káva: 69 Kč

Bistro Plzeňský restaurant

čepované pivo Plzeň 0,5 l: 57 Kč

Birell ostružina a višeň 0,5 l: 45 Kč

kofola točená 0,5 l: 38 Kč

ledová tříšť 0,4 l: 45 Kč

Natura jemně perlivá 0,5 l: 30 Kč

ledová káva: 64 Kč

pizza 30 cm (různé druhy): 179/189 Kč

párek ve francouzské rolce: 53 Kč

hot dog (různé druhy): 69/89 Kč

panini: 89 Kč

Trdlo bar

sladký trdelník 200 g (různé druhy): 89/99/105 Kč

slaný trdelník 200 g (slaninový, s chedarem): 115 Kč

Prosecco 0,2 l: 90 Kč

Lagarto Encore

točená zmrzlina: 50/70 Kč

buchtičky s krémem: 138 Kč

espresso: 68 Kč

cappuccino: 88 Kč

latte: 98 Kč

Americano: 68 Kč

ledová káva 400 ml: 158 Kč

ledový čaj 400 ml: 88 Kč

Aperol Spritz: 142 Kč

Bonmomo

burgery (hovězí, kuřecí, vepřové, vegan): od 88 do 226 Kč

churros: 128 Kč

hranolky: 88 Kč

sýrové koule: 88 Kč

jahody s čokoládou: 148 Kč

salát Caesar: 98 Kč

káva: 40/50/60 Kč

Jezero Most

Jezero Most koncem června.Zdroj: Deník/Martin VokurkaOtevřelo se v září 2020 v místě, kde od 13. století stálo významné podkrušnohorské město Most, o 700 let později zbourané kvůli těžbě uhlí. Nyní je rekultivovaný bývalý obří důl volně přístupnou vodní plochou sloužící hlavně pro rekreaci Mostečanů, kteří bydlí v nedalekém novém městě. Jezero má hloubku přes 70 metrů, průhlednost vody až 8 metrů a rozlohou je větší než Máchovo jezero - je široké 1,9 kilometru a dlouhé 3 kilometry. Zatopená plocha má 309 hektarů, celé rekultivované území 1 300 hektarů. Obvodová pobřežní cesta, kam auta nesmí, je dlouhá téměř 9 kilometrů. Návštěvní řád například zakazuje rybolov a provoz motorových člunů kvůli udržení čisté vody. Kolem Mostu jsou celkem tři jezera a všechna vznikla zatopením uhelných šachet a slouží pro sport a rekreaci. Jezero Most je největší.