jezero Most v číslech

zatopená plocha: 309,09 ha

rekultivovaná plocha: 1 300 ha

maximální hloubka: 73 m

maximální šířka: 1,9 km

maximální délka: 3 km

doba napouštění: 6 let (říjen 2008 – září 2014) s dvouletým přerušením (v letech 2012 a 2013)

objem vody: 70,5 mil. m3

délka obvodové komunikace: 9 km

průhlednost vody: až 8 m

přítomnost: 350 druhů cévnatých rostlin

ryby v jezeře: 8 druhů (okoun říční, síh maréna, lín obecný, sumec velký, štika obecná, plotice obecná, perlin ostrobřichý a ježdík obecný)

Jezero vzniklo zatopením hnědouhelného dolu Ležáky, tam se těžilo až do konce 90.let. Jezero má na délku 3 kilometry a maximální hloubka je 73 metrů. Město most bere toto území jako lokalitu, která má obrovský rozvojový potenciál a do budoucna zde chystá další projekty.

Otevření jezera nebude kvůli koronavirové pandemii doprovázet žádná slavnostní ceremonie, ale vše se odehraje v komorní atmosféře. V okolí jezera budou pláže, na nich návštěvníci najdou převlékárny a různé sportovní vybavení, jako například hřiště na plážový volejbal nebo stoly pro stolní tenis. U jezera bude i prozatímní sociální zařízení. Kompletní zázemí bude k dispozici až příští sezonu.

Investorem staveb je Ministerstvo financí ČR, zhotoviteli jsou akciová společnost Herkul a akciová společnost Metrostav, stavebníkem město Most a vlastníkem pozemků státní podnik Palivový kombinát Ústí.