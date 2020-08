Petr a Simona sedí v horkém večeru na molu prázdné pláže jezera Most, chladí si ve vlnách nohy a pozorují západ slunce nad Krušnými horami. Nejsou to vandalové. Devatenáctiletý pár přijel z Teplic vlakem, aby zažil v Mostě romantiku.

Povedlo se. Silueta dvojice na třpytivé hladině připomíná plakáty cestovních kanceláří, které lákají na Korsiku nebo do Chorvatska. „Tady to vypadá jako u moře. Jako bychom nebyli v Česku,“ prohlásí za soumraku Petr, když s partnerkou odchází zpět na vlak a z horní pláně se po mostecké jezerní krajině naposledy rozhlédne. Strávili v ní několik hodin a ještě by zůstali, kdyby je od břehu nevykázal strážný. „Řekl, že nám hrozí pokuta a že se jezero otevře až v září. Byl slušný, viděl, že jsme v pohodě, takže nic nebylo. Je ale dobře, že jezero hlídají, jinak by byl všude nepořádek,“ dodá Petr. Také Simonu jezero okouzlilo. „Je krásné a má čistou vodu,“ svěří se. Netušili, že na okraji Mostu jim bude tak fajn. „Musím říct, že to tu vypadá moc dobře. Až jezero otevřou, určitě se sem vrátíme,“ dodá pár a zamíří pěšky k nádraží.

Strážný jezdící ve služebním autě vykázal z neoploceného areálu během chvilky šest lidí včetně redaktora Deníku, který fotil jezero z chodníku nad dětským hřištěm. „Tady být nemůžete, sem je vstup zakázán,“ řekl a požádal o přesun k otevřené horní cyklostezce. Za uposlechnutí výzvy poděkoval.

Pryč z jižního zálivu musely dvě 20leté Terezy z Chomutova. „Vůbec to tu neznáme a nevěděly jsme, že je to tady zakázané,“ vysvětlily turistiky. Jedna z nich viděla jezero loni při sportovním tréninku na nedalekém kopci, oblast ji zaujala, a tak nyní přijela na procházku.

„Je tu klid, čirá voda a hezký západ slunce. Líbilo se nám tu. Někdy zase přijedeme a zaplaveme si,“ sdělila Chomutovanka.

Z nové silnice u parkoviště musel odjet po napomenutí hlídačem 36letý Ladislav z Mostu, který poblíž jezera občas jezdí na kole, ale častěji běhá po okolních cestách, kam se smí. Má tam klid a přírodu. „Jezero určitě přitáhne lidi, láká je to už teď, i když je zavřené. Otázka je, jestli pak velká návštěvnost nebude spíš na škodu, až se to otevře,“ povzdechl si běžec. Obává se, že magickou pustinu brzy promění rušný cestovní ruch. „Víme, jací lidi jsou, ne všichni se chovají ukázněně,“ dodal.

S rekreanty se počítá od počátku napouštění bývalého uhelného lomu. Proto vznikla pláž se zázemím a v plánu je stavbu kempu. Jezero se má zařadit mezi vyhledávané koupací areály, kde se bude kvalita vody nadále sledovat. „Na základě všech dosud probíhajících monitorování je kvalita vody na velmi dobré úrovni. Voda v jezeře Most je vhodná pro koupání osob, čímž je splněna základní podmínka pro plánované využití vodního díla,“ uvedla mluvčí Palivového kombinátu Ústí Hana Volfová. Správce areálu připravuje žádost o zápis jezera do seznamu přírodních koupališť pro rok 2021, který každoročně vydává ministerstvo zdravotnictví. Proto správce zajistil zdravotnický odběr a rozbor vzorků z jezera od července do září letošního roku.

Jezero se otevře 12. září bez slavnosti. Návštěvníci se ale budou moci proletět vrtulníkem. Bývalý důl se napouštěl v letech 2008 2014. Mostecké jezero je větší než Máchovo, má hloubku skoro 75 metrů a obvod přes 8 km.