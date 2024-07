„Na Matyldě bývá méně lidí, takže je tu větší klid. A taky se to tady rychle rozvíjí. Je tu nové občerstvení s toaletami, ale hlavně je tu dobrá bruslařská dráha. Myslím, že nejlepší v Mostě,“ řekl 47letý Lukáš, který si přišel zaplavat a využil jedno z mol.

Na asfaltové cestě kolem jezera bruslí přibližně jednou týdně, a když je hezky, tak i v zimě. Plavat chodí na Matyldu několikrát za měsíc. „Voda je tu teplejší než v jezeru Most, kde je větší hloubka, prý až 70 metrů. Benedikt mě neláká, je skoro ve městě a mám to k němu dál,“ dodal rekreant.

Nový objekt s občerstvením U Jeptišek se u okružní cesty na Matyldě otevřel 6. června, kdy se v areálu konaly závody dračích lodí. „Tady je úplně jiná struktura zákazníků než u jezera Most. Na Matyldě je hodně bruslařů a sportovců, a ti si obvykle nedají párek v rohlíku ani klobásu. Zatím se hledáme a možná zkusíme nabídnout i nějaká lehčí jídla. Ale když je počasí na koupání, tak k nám lidi chodí a chtějí hlavně zmrzlinu a něco k pití,“ sdělil provozovatel Petr Kabeláč, který oceňuje okolní prostředí. „Lidi Matyldu chválí, některým se tady líbí víc než u jezera Most, říkají, že je tady klidněji,“ dodal Kabeláč.

Šestapadesátiletá Zdeňka navštívila s manželem Matyldu po delší době a byla spokojena. „Jsme sice z Mostu, ale tady jsme nebyli hodně dlouho. Je to tu moc hezké a jsou tu i mola, která tu dřív nebyla,“ uvedla, když se v plavkách vracela na břeh z největšího mola, které má vnitřní bazén pro děti.

„Dneska jsme sem šli, protože se staráme o vnučku a na jezero Most jsme nechtěli, protože je tam víc rušno kvůli přípravě olympijského festivalu. Chtěli jsme být v klidu, nečekali jsme, že na Matyldě budou karavany, ale i tak je to v pohodě,“ řekla. Jediné, co jí vadilo, byly dost kluzké schody i dno v bazénu.

O Matyldě Umělé jezero o rozloze 39 hektarů na okraji městské části Souš byla napuštěna v roce 1992 jako rekultivace uhelného dolu Vrbenský (dříve Matylda) a začala sloužit příměstské rekreaci. Areál je neoplocený a volně přístupný. Obklopuje ho asfaltová dráha pro bruslaře, běžce a cyklisty (4 km). V areálu jsou kemp pro stany a karavany, hřiště, skokanský můstek pro akrobatické lyžování a centrum vodních sportů, WC a sprchy, půjčovna paddleboardů a vodních šlapadel, dětský bazén. Pravidelně se tu konají závody dračích lodí a další soutěže. Matylda je díky kempu důležitým místem pro ubytování fanoušků motoristických závodů na nedalekém autodromu.

Podle Zdeňky je těžké říct, které ze tří jezer v Mostě je nejlepší, neboť každé v něčem vyniká. „Já bydlím u Benediktu, který je pro mě super sportovištěm, ale nekoupala bych se tam. Na Matyldě mi to připadá nejklidnější, i když jezero Most se nám taky moc líbí. Až skončí olympiáda, tak to tam zase bude bomba,“ dodala Mostečanka.

Matylda je také centrem vodních sportů a půjčit se tam dá šlapadlo či paddleboard. V areálu bude rušněji i v neděli 28. července, kdy se na hlavní pláži uskuteční Mistrovství České republiky v terénním triatlonu.

Takové akce zvyšují návštěvnost, na které závisí i Občerstvení Matylda, nejstarší objekt v areálu. „Nabízíme všechno možné. Nejčastěji lidi kupují pivo, limonády, párky v rohlíku, zmrzlinu a hodně jede i pizza. Máme taky stálé zákazníky a když je hezké počasí, tak je tu narváno. Kór když jsou na autodromu závody a kemp je natřískaný, tak je to samozřejmě znát i u nás,“ sdělila brigádnice Lucie Turková. Občerstvení má otevřeno každý den od 9 do 20 hodin, ale když jsou závody, obslouží hosty i od 8 hodin nebo o půlnoci.

Tragédie z minulých dnů

Přestože působí na první pohled udržovaně a bezpečně, ani jezeru Matylda se nevyhla tragická událost. V polovině července utonul poblíž mola 14letý chlapec a policie zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti. „Vzhledem k počátečnímu stádiu a s ohledem na pozůstalé nebudeme poskytovat bližší informace,“ uvedla policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Na Matyldě je koupání na vlastní nebezpečí a pravidla chování stanovuje provozní řád. Přesto se diskutuje o tom, zda by měl být u vody plavčík. „Je to složité. Plavčík by byl asi užitečný, ale nedokážu si představit, že by tu byl nonstop. To by se tu musela zavést provozní doba nebo režim jako na koupališti, a to asi není možné,“ sdělil jeden z plavců.

Podle další návštěvnice je odpovědnost na lidech, když se jdou koupat na nehlídané místo. „Je ale fakt, že když se topí dítě, plavčík by se tu hodil,“ dodala. Radnice chce prověřit, jaké změny by případná služba plavčíka vyžadovala. Jasno má být do příští sezóny.