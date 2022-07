Bylo parné poledne, když vozíčkářka Gabriela Knapová z Prahy skočila s asistencí do jezera Matylda. Jako jediný handicapovaný závodník se stala součástí davu triatlonistů při tradičním klání s názvem Krušnoman Cross Triathlon Most. Vodičem ochrnuté Gabriely byla sportovkyně Ivana Klečková, jež plavala kraul a celou dobu měla oslabenou triatlonistku na popruhu. Houževnatá vozíčkářka ležela na zádech a pomáhala tempo urychlit rukama jako při znaku. Po 250 metrech plavání ji pořadatelé přenesli do handbiku, na kterém ji opět s asistencí čekalo osm kilometrů po okružní dráze podél jezera, což jsou dva okruhy. „Jede se mi úplně luxusně. Je nádherné, božské počasí. Při plavání jsem dokonce sledovala obláčky,“ svěřila se Deníku na konci druhé trati, kde ji usadili do druhého vozíku, aby v sedě s hůlkami zdolala další čtyři kilometry. Lidé ji za velké nasazení tleskali.