Jezero Benedikt předčí ubytováním jezero Most. V plánu je i hřiště pro psy

Malý, hezký, náš. Tak by se dal stručně charakterizovat mostecký rekreační areál Benedikt, který se rozprostírá u stejnojmenného jezera na jihovýchodním okraji města Most. Nejstarší mostecké umělé jezero je sice nejmenší z trojice hlavních vodních ploch, ale má něco, co ostatní nemají.

Jezero Benedikt a jeho blízké okolí v úterý 1. srpna za deště. | Video: Martin Vokurka

Přestože se v poslední době víc propaguje větší a novější jezero Most, kde má být za rok Olympijský festival, Benedikt je v některých ohledech komfortnější a lépe vybavený pro cestovní ruch. A v něčem předčí i mladší jezero Matylda, které se také rychleji rozvíjí. I Benedikt byl kdysi uhelnou šachtou a teprve až po rekultivaci se stal oblíbenou vodní nádrží se zalesněnými terasami a s ostrovem uprostřed. To bylo ještě za socialismu, po kterém areál s betonovým břehem začal upadat, než se upravil na menší jezero s hřišti a sousední přírodní jezírko bez atrakcí. „Je to tu hezčí než za mých mladých let,“ řekla na Benediktu 54letá Iveta, která chodila k jezeru i s dcerami. „To tady ještě nebyla ani pláž, jen rákos,“ dodala, když procházela kolem Hospůdky Dřevák. Tento rodinný podnik, který funguje už devátým rokem a stojí u horní cesty na okraji areálu, má otevřeno každý den od odpoledne až do noci a nabízí kromě nápojů třeba hranolky, pečená žebírka, kuřecí křidélka či klobásy. Matyldu má hodně rekreantů radši než jezero Most a Benedikt. Chválí velké molo Podnik dělá kromě svateb a různých párty také zábavu pro širší veřejnost. Po letních prázdninách, 16. září, to bude koncert kapely POPs, která hraje hity 80. a 90. let. „Na konec září chystáme rozloučení se sezonou s grilováním a diskotékou pro rodiny s dětmi,“ sdělila provozovatelka podniku a zpěvačka Milly Honsová. Nejvíce služeb v areálu nabízí lidem soukromý komplex Benedikt, který zahrnuje několik typů ubytování, restauraci, víceúčelový společenský sál, bowling a venkovní tenisový kurt. Součástí kompletního servisu pro návštěvníky a turisty jsou kromě hotelu i bungalovy využívané na delší pobyty. „Přes léto máme plno. Jezdí sem na dovolenou i rodiny s dětmi,“ sdělil Jan Čepelák z komplexu Benedikt. Nabídka ubytování Taková nabídka ubytování je v Mostě ojedinělá a její výhodou je i umístění v klidné lokalitě u jezera s volně přístupnými městskými sportovišti. Na dosah bývá i kulturní vyžití. Ve středu 9. srpna začne v komplexu Benedikt malířské sympozium Barevný Benedikt, při kterém budou moci návštěvníci týden pozorovat práci výtvarníků v ateliéru. Vernisáž s prodejem děl bude 16. srpna. V sousední oplocené městské části jezerního areálu je od července novinkou rekonstruovaný amfiteátr, který se otevřel pro veřejnost při festivalu Folkový Most. Pro atypický tvar zastřešení říkají zástupci radnice této stavbě „malé Sydney“. Amfiteátr nemá sloužit jen pro koncerty. „Chceme, aby byl častěji využívaný,“ řekla mluvčí radnice Klára Vydrová. Benedikt byl také nejúspěšnější v letošním participativním rozpočtu Hejbni Mostem, kdy lidé navrhovali různé projekty na zlepšení města. V jezerním areálu má radnice zrealizovat dva návrhy vybrané veřejným hlasováním. Psí oplocené hřiště vedle fotbalového hřiště prosadily Michaela Vojáčková a Lucie Hlinovská. „Vybrali jsme si místo ve sportovním areálu Benedikt kvůli velkým nevyužitým travním plochám a dobrému parkování,“ uvedly autorky ve svém návrhu. Součástí hřiště mají být překážky, koše se sáčky na psí exkrementy a lavičky na posezení pro páníčky. „Zjistily jsme, že spousta majitelů psů jezdí do okolních měst, kde mají taková oplocená psí hřiště. Nápad, nechat zde udělat první oplocené psí hřiště, nás trknul tehdy, když jsme četly na Facebooku, že v Litoměřicích takové hřiště vytvořili a majitelé psů ve městě si to velmi pochvalovali,“ napsaly autorky návrhu. Adéla Paterová Klímová uspěla v participativním rozpočtu s nápadem udělat na Benediktu vodní hřiště. „To nejbližší je vzdáleno více než sto kilometrů směrem na východ naší republiky. Tady u nás na severozápadě žádné podobné není, nebo o něm alespoň nevím,“ uvedla autorka ve svém návrhu. Ten počítá i s jinou variantou, že by vodní hřiště nebylo na Benediktu, ale na Matyldě, u jezera Most, nebo na Resslu. Hřiště má obsahovat různé vodní prvky, které dětem přiblíží některé fyzikální zákony a fungování systému přehrad či vodních kaskád. Jedná se například o vodní kola, mlýny, vodní šrouby, dopravníky vody, stavidla, koryta k pouštění lodiček či čerpadla. Benedikt

Zdroj: Deník/Martin VokurkaUmělé jezero Benedikt (5 hektarů) vzniklo v místě, kde byl v 19. století hlubinný hnědouhelný důl. Po roce 1959 se dotěžil povrchově a koncem 60. let se zbylá jáma proměnila na přírodní koupaliště s ostrovem. Po problémech s úniky vody kvůli netěsnému dnu se nádrž vypustila a přebudovala na dvě menší vodní plochy. Jedna slouží pro koupání, druhá pro rybaření. Sportoviště jsou u rozlehlejší oplocené vodní plochy, kde jsou správcem městské technické služby. Kolem areálu vede asfaltová cesta (2 km). Hygienický rozbor vody dlouhodobě potvrzuje, že jezero je vhodné ke koupání.

