U jezera Matylda v Mostě vznikla recepce s toaletami, sprchami, kuchyňkou a dalším zázemím pro rekreanty a hosty místního kempu. Budova stála 7,5 milionu korun a pro město ji provozují technické služby. Vylepšování areálu bude pokračovat. Od srpna do konce roku se v něm omezí pohyb návštěvníků kvůli výstavbě nové pláže s atrakcemi. Mostečané a turisté budou moci od září využít sousední jezero Most, kde se otevře i hřiště. Dosud bylo nejlépe vybavené jezero Benedikt.

Správce Matyldy očekává zvýšený zájem o kemp i přilehlé odpočinkové plochy, protože Češi preferují dovolenou v tuzemsku. „Recepcí zlepšujeme své služby v oblíbeném sportovně rekreačním areálu. Předchozí provizorium nebylo komfortní pro ubytované ani pro Mostečany a byly na to stížnosti,“ poznamenal šéf městských technických služeb Václav Zahradníček.

Recepce vznikla přestavbou zastaralých toalet a nyní je ve zkušebním provozu. Host u ní zaparkuje, uvnitř zaplatí místo pro stan či karavan a může se v neoploceném kempu vybaveném elektrickými přípojkami ubytovat. Koupání v jezeru a hřiště jsou zdarma.

V plánu je ještě zavedení aplikace pro on-line rezervaci a úhradu pobytu v tábořišti a výstavba nové silniční spojky v příštím roce. Někteří turisté už telefonují a o Matyldu se zajímají. Technické služby se připravují i na fanoušky závodů tahačů Czech Truck Prix na autodromu, které by se měly konat koncem srpna v omezeném návštěvnickém režimu.

Omezení čeká rekreanty i na Matyldě. V srpnu začne v hlavní koupací zóně úprava břehu, která potrvá do konce letošního roku. Vstupu do vody zabrání plot, jenž bude v půlce in-line dráhy. Ta ale bude po zúžení nadále průjezdná. Koupání bude možné v místech mimo staveniště a také plocha s hřišti a občerstvením zůstane volně přístupná pro lidi na dekách.

Revitalizace pobřeží má stát přes 40 milionů korun a zaplatí ji stát z tzv. 15 ekomiliard určených na zahlazení stop po těžbě uhlí. Na Matyldě vzniknou lepší vstupy do vody, nová pláž a plovoucí mola včetně vestavěného plaveckého bazénu s vlastním dnem pro bezpečné koupání dětí, které pohlídá plavčík.

Sousední jezero Most, kam je zatím vstup zakázán, se otevře letos v září. S velkou slavností se kvůli koronaviru nepočítá, jen s malým ceremoniálem s přestřihnutím pásky. V tu dobu by mělo být přístupné i dětské hřiště a parkoviště. U pláží nebude celé zázemí řeší se třeba zastávka MHD a stánek s občerstvením. Návštěvníci se zatím budou muset spokojit s mobilním WC. Nadzemní stavby, se kterými se do budoucna počítá, už budou v režii města, ne státu, který hradí terénní úpravy a s městem jedná o pozemcích.

Firma Metrostav už dokončila na jezeru Most hrubou stavbu, což jsou například plovoucí přístupová mola, vestavěný minibazén, oblázková pláž i plovoucí ekomola pro klidné hnízdění vodního ptactva. Stavaři počítají s tím, že práce dokončí během léta.

„Zvláštností projektu byla důsledná kontrola dna na všech jezerech. Pokaždé, když jsme v jezeře používali těžkou techniku, potápěči museli zkontrolovat těsnost nepropustné jílové vrstvy na dně,“ sdělil stavbyvedoucí Stanislav Zelený.